Читатель "НГ" Сапархан ХАКИМОВ делится впечатлениями от организации массового отдыха и досуга в двух городах. В результате этого сравнения у него возникло несколько вопросов к власти Костаная, и самый главный: "Почему у нас все не так?". Далее - от его лица.

Станция проката лодок и катамаранов в районе набережной КЖБИ

Прейскурант цен на этой станции. Информация о том, кем утверждены эти цены, и контакты ответственных лиц отсутствуют

Мне пришлось пару месяцев провести Алматы, я уже пенсионер и там живут мои дети и внуки. Так вот, в организации досуга жителей Алматы существует какая-то концепция, которая, на мой взгляд, находится под четким контролем местных акиматов и как-то ими же регулируется. Приведу несколько примеров, попытаюсь их сравнить их с нашими и приведу несколько отличий.

В Алматы более 5-ти парков и зон отдыха, не считая Шымбулака, Медео и Коктобе. Несмотря на то, что они находятся в разных частях города и между ними большие расстояния, они не пустуют в выходные и будни дни. В Костанае же все отдыхающие вынуждены тусоваться только в районе Сити-центра, ЦУМа и ТЦ MART. Хотя у нас есть прекрасный парк Победы, но он для массового гуляния используется только в один раз в год -в День Победы. Конечно, для этого его надо немного реконструировать, обустроить общественными туалетами, улучшить освещение, а главное - для начала установить минимальную арендную плату для желающих установить аттракционы, прокат велосипедов, электросамокатов, детских автомашин, роликовых коньков. Туда могли бы ездить жители 2-го Костаная, КСК.

Точно так же практически не используется на все 100% потенциал городского пляжа и прилегающей парковой прогулочной зоны, где проложены прекрасные велодорожки, но нет там пунктов аренды или проката роликовых коньков, лыж, велосипедов и электросамокатов. Отдельные горожане тащат через весь город свои личные велосипеды, роликовые лыжи и коньки, хотя можно установить за небольшую плату помещения для хранения личного инвентаря по типу камеры хранения. Тем более, что туда общественный транспорт не ходит вообще.

Это можно отнести и к парковой зоне в районе Гашека. Все деревья засохли, скамейки и фонари разбиты. Практически отсутствует прокат спортинвентаря, велосипедов, роликов, кроме детских педальных самокатов. Станции проката имеют какой-то убогий и жалкий вид.

Лодочная станция на набережной в районе Большого моста

Городской пляж Костаная и его «прелести»

Спасательная вышка - без спасателей и с плакатом из прошлого

Призывы к купающимся тоже из прошлого…

Память об открытии велодорожек и прогулочной зоны в районе пляжа

Сколько простора для прогулок и проката роликов, велосипедов, электросамокатов

Но одна беда: нет вообще мест общего пользования, пунктов питания и прохладительных напитков. Неисправна сеть освещения в ночное время. Отсутствует сеть пунктов проката и аренды спортинвентаря.

Все что осталось от «голубого вагончика»… в прогулочной зоне в районе КЖБИ

Педальные велосипеды на набережной в районе КЖБИ по1200 тенге/20 мин - желающих мало…

Прекрасные прогулочные дорожки для велосипедов и самокатов в парке Победы

Единственное сооружение для продажи напитков или питания на территории парка Победы… но не работает

Водовод есть, но деревья уже засохли

Широкие прогулочные аллеи, прекрасная пешеходная плитка

Для организации полноценного отдыха горожан и их привлечения аарк Победы нужно всего-то: установить киоски продажи продуктов питания и прохладительных напитков, места общего пользования, пункты проката и аренды спортинвентаря.

Прокат педальных самокатов при входе в Сити-центр. Спрос небольшой, цены: 1200-1300 тенге/20 мин

Прокат велосипедов: желающих нет по этим ценам

Импровизированный волейбол на прогулочной аллее. Больше негде…

Как я понял еще в Алматы, их исполнительная власть (городской и районные акиматы) за счет своего бюджета организует места отдыха, строит по единому стандарту (дизайну) мини-маркеты, пункты проката, спортивные площадки (мини-футбол, баскетбол, теннисные столы), кафе-столовые, места общего пользования и потом сдает в аренду субъектам МСБ, которые предложат приемлемую цену и комфорт для горожан.

К примеру, почти во всех подобных зонах отдыха установлены металлические теннисные столы, а рядом ними организована выдача арендного инвентаря: сетки, ракетки – цена от 300 до 500 тенге за полчаса. Если кто-то приходит своим инвентарем (ракетка, сетка) - прейскурант другой. В выходные там очереди солидные за ними, хотя установлены от 5 до 10 столов в каждой зоне отдыха. Почему нечто подобное нельзя организовать в Костанае: парке победы, на городском пляже, прогулочной зоне КЖБИ (ул. Гашека)? Наша власть не хочет или не может?

Хотелось бы еще отметить сферу отношений органов исполнительной власти с предпринимателями, оказывающих услуги по организации досуга и отдыха горожан. Эти их цены, откуда они берутся? Кто-то и как-то из акимата Костаная может регулировать или реагировать на них?

К примеру, в Алматы прокат электросамокатов в разных зонах отдыха города колеблется от 150 до 250 тенге за 10 мин. У нас же от 1050 до 1200 тенге за те же 10 мин, дороже в 5-6 раз! Прокат лодок и катамаранов в центральном парке отдыха 1000-1200 тенге за полчаса, а у нас от 1500 до 2100 тенге, но за 20 минут. Прокат велосипедов и электросамокатов властями Алматы организован так, что немалое число жителей предпочитает добираться на работу на них: цена и места их аренды расположены очень удобно. Аренда велосипеда начинается от 700 тенге за час, сутки – 6 000 тенге. Почему у нас нет этого?

Еще хотелось отметить прозрачность физлиц, оказывающих услуги, которые представляют потенциальную угрозу жизни или здоровью наших детей: высокоскоростные аттракционы, катамараны и лодки. Ни на одном из объектов Костаная я не нашел ни одного контакта ответственного за тот или иной аттракцион, копии технических паспортов скоростных аттракционов, колеса обозрения, катамаранов, лодок, прогулочных катеров, спасательных жилетов (дата и сроки технического освидетельствования), копии документов рулевых-матросов (мотористов) на право вождения на маломерные суда – у меня сложилось впечатление, что в большей частью этой работой заняты несовершеннолетние студенты или старшеклассники, которым эта работа досталась через вторые или третьи лица, которые и не несут никакой ответственности за нашу жизнь или нашу безопасность. Возможно мне возразят, что МСБ нужно как можно больше оградить от контролирующих и проверяющих органов, но если это касается нашей безопасности и жизни, то извините, тогда зачем для этого городские службы МЧС. Только тушить пожары?

Три ледовых катка - два в Костанае и один в Рудном - на лето закрыты. Хотя графики работы этих спортсооружений размещены в интернете, указаны контакты, но они «беспонтовые»: номера не действуют. Единственное, что в «Ледовой арене» (район «Костанай плаза») директор Асель Амангельдиновна Арыкова была на месте и пояснила, что силами города заканчивается благоустройство прилегающей территории, закупается спортинвентарь для занятия детей хоккеем и фигурным катанием, но про организацию массового катания населения ей неизвестно. На мой вопрос о том, какова вообще концепция дальнейшего функционирования катка, цели и задачи, а также и приблизительная дата открытия, она ответить не смогла.

Кругом еще лужи и грязь

Указатель на главном входе

А вот и вход со двора…

Про театры. Казахский драмтеатр исправно работает, согласно своего летнего репертуара, спектакли идут почти всегда при полном зале зрителей. А благодаря организации сурдоперевода с большой охотой идет и русскоязычный зритель. Респект дирекции этого театра! Но на афишах Русского театра размещен еще майский репертуар, да и то только детский…

Репертуар Русского драматического театра: на дворе конец июня

В завершение хотелось обратиться к местною исполнительной власти - прежде, чем планировать и строить объекты спортивно-культурного назначения для горожан, примите меры для полной загруженности ранее построенных: парка Победы, прогулочных зон в районе городского пляжа и вдоль улицы Гашека. Обустройте их приличными туалетами, освещением, организуйте места проката спортинвентаря, установите элементарные спортивные тренажёры, установите однотипные киоски для продажи напитков и мороженного, а затем сдавайте МСБ, не задирая на начальном этапе заоблачных цен за их аренду. Думаю, что горожане выразят вам свою благодарность.

Фото автора