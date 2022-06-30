Почти 90% первоклассников уже приняты в школы Костанайской области. Об этом на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления образования Айман ИБРАЕВА. Приемная кампания началась в апреле. Подводя итоги учебного года, Ибраева прокомментировала несколько жалоб костанайцев.

Первая касалась русскоязычных групп в детских садах. Несколько читателей писали "НГ", что их количество сократили, поэтому устроить в них ребенка невозможно.

- У нас есть потребность в увеличении групп в детских садах с государственным языком обучения, - ответила Ибраева. - Действительно к нам поступают обращения родителей казахскоговорящих, что у них нет возможности водить ребенка в детсад. Здесь мы смотрим на микрорайон. Если, к примеру, брать КЖБИ или центр, то есть несколько садов с незаполненными русскоязычными группами. Это, может, не совсем в вашем дворе, но дефицита мест нет. Родители зря беспокоются, мы анализируем наличие свободных мест. Группы мы не сокращаем.

- С 21 мая мы не можем получить ответ от городского отдела образования. К нам тоже обращались люди о том, что не могут устроить ребенка в группу с русским языком обучения. Отдел прислал нам отписку со ссылкой на Закон "О языках". Обращения есть по садикам №№ 44 и 69. С чем это связано? - уточнила корреспондентка телеканала "Алау".

- Как я и говорила, сокращения групп с русским языком обучения нет. Открываются новые группы. По названным вами садикам я информацию уточню и мы посмотрим, что может сделать городской отдел образования, - ответила Ибраева.

Спросили журналисты о задержке в выплате зарплаты и отпускных учителям. Заместитель руководителя управления образования пояснила, что "деньги из местного бюджета выплачены в полном объёме, а республиканские средства, как правило, могут быть начислены в конце месяца". По данным управления, долгов по зарплате нет. "Основную сумму они получили", - сказала Ибраева.

- Какая работа проводится по обеспечению безопасности и удобств в школах? Сколько школ еще нуждаются в установке турникетов и камер наблюдения? Есть ли у нас еще школы без теплых туалетов? - спросил корреспондент "НГ".

- Теплые туалеты есть во всех школах, а в сельских учебных заведениях одновременно сохранются уличные туалеты, это на случай каких-то аварий, - ответила Ибраева. - Что касается турникетов, я не смогу сказать на память, но они, вроде, есть уже во всех школах. Но, наверное, устанавливать турникеты в школах, где 5-10 учеников, нет смысла. Работа идёт, где-то мы камеры наблюдения меняем, так как какие-то ломаются.

Особенностью этого года стала организация летних школ, в которых с 26 мая по 14 июня ученики наверстывали отставание, возникшее из-за пандемии и онлайн-обучения. Летние школы посетила половина школьников области.

Фото Георгия ГОВОРОВА