Компании, входящие в состав группы "Казахтелеком", устанавливали монопольно высокие цены на сотовую связь, мобильный интернет и отправку SMS, передает Informburo.kz.

АЗРК ведёт расследование в отношении АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", которые входят в группу "Казахтелеком", из-за монопольно высоких цен на сотовую связь, мобильный интернет и рассылку SMS. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После многочисленных жалоб казахстанцев на цены, которые установили мобильные операторы, Агентство по защите и развитию конкуренции проанализировало тарифы на сотовую связь и мобильный интернет за 2020-2021 годы. Ведомство установило, что в отрасли доминирует группа АО "Казахтелеком", занимающая более 35% рынка. В её состав входят операторы Kcell (АО "Кселл") и Tele2 (ТОО "Мобайл Телеком-Сервис").

"АО "Кселл" за анализируемый период установило максимально высокую цену на услуги сотовой связи (в среднем 756 тенге) и мобильного интернета (в среднем 1765 тенге)", – отметили в ведомстве.

У некоторых операторов минимальная цена на сотовую связь составляла в среднем 332 тенге, мобильный интернет стоил в среднем 1022 тенге. В отношении АО "Кселл" открыли расследование из-за монопольно высоких цен на услуги.

Оператор Tele2, в свою очередь, устанавливал высокие цены на SMS-рассылки. АЗРК проанализировало ситуацию на этом рынке за 2020-2021 годы и выяснило, что у ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" отправка текстовых сообщений стоила дороже всего по сравнению с остальными операторами связи. В среднем тарифы на отправку SMS увеличились в 2021 году более чем на 14%. Однако Tele2 и Kcell оказались в этом плане лидерами – у них сообщения подорожали заметно больше, чем у остальных операторов.

В отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" ведётся расследование из-за монопольно высоких цен на рассылку SMS, сообщили в АЗРК.