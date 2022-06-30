В костанайском приюте для бездомных животных выхаживают найденного в лесу косуленка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Необычный питомец появился в костанайском приюте для животных. Новорожденного косуленка сюда принес мужчина, а нашел он его в лесу. Опыт выхаживания диких животных у сотрудников клиники большой, к ним приносили ежей, сов и лисят. Но вот косуль пока не было.

"Он был такой маленький и немощный, мы его стали обогревать, кормить, любить. У нас он находится уже две недели. Глазки были затуманены, как будто маленький ребеночек. О дальнейшей судьбе его думаем, может, в заповедник или в какой-нибудь контактный зоопарк. Потому что он очень ручной и требует внимания", - рассказывает председатель ОО "Костанай зоо пульс" Виктория Машадиева.

Сотрудники приюта прозвали найденыша Бэмби, в честь олененка из одноименного мультфильма. Кормят ее (это самка) в основном молоком, но она уже пробует есть траву и зерно. Выходит косуленок и на ежедневные прогулки, а за сотрудниками "бегает как хвостик".

"Гуляет спокойно, далеко от людей не уходит, всегда рядышком с нами, может даже с нами побегать. С другими животными контактирует, местные кошки подходят к ней, нюхают ее, так как она молочком пахнет. Легко дается на ручки. Научилась в последние дни жевать жвачку свою, сидит причмокивает", - рассказывает ветеринарный врач Нина Саукпаева.

И буквально пару часов назад в приют принесли еще одного голодного косуленка. Привезли его из Мендыкаринского района. К появлению мальчика Бэмби отнеслась ревностно и всячески пыталась отобрать соску.

В Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, что причины оставления новорожденного самкой бывают две – либо косуля погибла (браконьерство или ДТП), либо просто спрятала детеныша, а он заблудился. В таком случае надо обращаться либо к егерю, либо к ним в инспекцию.

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