По её мнению, также могут "переформатировать" празднование Дня первого президента, передает Informburo.kz.

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Депутат сената Акмарал Альназарова допустила возможность пересмотра даты празднования Дня столицы. Сейчас этот праздник отмечается 6 июля.

"День столицы нужен, почему бы не пересмотреть, это дело будущего – привязать непосредственно к каким-то историческим датам", – сказала она.

Также депутат отметила, что, возможно, празднование Дня первого президента также пересмотрят.

"Этот вопрос будет решаться, возможно, будет переформатироваться этот праздник. Но в целом – да, авторитарные механизмы, которые были, уже неактуальны", – сказала Акмарал Альназарова.

В свою очередь, депутат мажилиса Ерлан Смайлов прокомментировал возможность переименования столицы.

"Почему вы ждёте, что сверху кто-то должен прийти и что-то отменить. Общество на то и есть гражданское. Оно должно само инициировать через различные площадки, эти вещи надо доносить. Сейчас был референдум, и эти вещи надо больше поднимать, если есть вопрос, который волнует общество, его нужно поднимать, дискутировать. Если есть запрос от общества – мы на него реагируем", – сказал он.