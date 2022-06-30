Дату празднования Дня столицы могут пересмотреть, считает депутат сената
По её мнению, также могут "переформатировать" празднование Дня первого президента, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Депутат сената Акмарал Альназарова допустила возможность пересмотра даты празднования Дня столицы. Сейчас этот праздник отмечается 6 июля.
"День столицы нужен, почему бы не пересмотреть, это дело будущего – привязать непосредственно к каким-то историческим датам", – сказала она.
Также депутат отметила, что, возможно, празднование Дня первого президента также пересмотрят.
"Этот вопрос будет решаться, возможно, будет переформатироваться этот праздник. Но в целом – да, авторитарные механизмы, которые были, уже неактуальны", – сказала Акмарал Альназарова.
В свою очередь, депутат мажилиса Ерлан Смайлов прокомментировал возможность переименования столицы.
"Почему вы ждёте, что сверху кто-то должен прийти и что-то отменить. Общество на то и есть гражданское. Оно должно само инициировать через различные площадки, эти вещи надо доносить. Сейчас был референдум, и эти вещи надо больше поднимать, если есть вопрос, который волнует общество, его нужно поднимать, дискутировать. Если есть запрос от общества – мы на него реагируем", – сказал он.
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