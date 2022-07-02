Казахстанские экономисты оценили перспективы для Казахстана, открывшиеся после подписания президентом России Владимиром Путиным закона, легализующего параллельный импорт. В беседе с корреспондентом Tengrinews.kz они рассказали, какие плюсы даст новый закон Казахстану и какие риски несет.

Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, по которому освобождаются от уголовной и административной ответственности лица, ввозящие в страну товары без согласия правообладателей.

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Что такое параллельный импорт

"Закон о параллельном импорте возвращает Россию в 90-е годы. Чтобы понимать, что такое параллельный импорт, объясню: есть компания, которая обладает эксклюзивным правом поставки на рынок товаров. Например, Samsung открывает представительство в Казахстане или в России и определяет, кто из местных дилеров будет ввозить эту технику и продавать. Это касается любых товаров. Параллельный импорт - это когда компании закупают где-то еще и ввозят, по сути, неофициально. То есть это узаконивание контрабанды, с точки зрения брендов.

Этот закон принят для насыщения потребительского рынка России. С их рынка ушли почти все, они больше не могут покупать ноутбуки, телефоны, бытовую технику, кучу вещей, которые были привычными, эти товары к ним больше официально не завозят. Чтобы решить эту проблему, они разрешили завозить без согласования с материнскими брендами, которые это производят", - объяснил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Минус для потребителя в том, что теряется гарантия. Товар ввезен неофициально, и бренд, который его произвел, не обладает авторизированными сервисными центрами и не будет принимать этот товар к гарантийному обслуживанию, потому что он был неофициально ввезен.

С ним согласен и эксперт Института мировой экономики и политики Магбат Спанов. Он считает, что решение Путина узаконит контрабанду. Но считает это полезным для казахстанцев.

В чем плюсы для Казахстана

Как пояснил Спанов, поставщиками таких товаров для россиян смогут стать казахстанские мелкие предприниматели и физлица.

"Здесь (нарушение прав брендов. - Прим.) очень трудно доказать. Мало ли кто пришел. В принципе, компания получает лицензию на определенную страну. Единственное, техобслуживание, ремонт мы не можем осуществлять. Им надо будет возвращать товар в Казахстан. Скорее всего, будут завозить не организации, а частные лица или ИП. Их очень трудно проследить. Думаю, здесь по большому счету нам ничего не грозит. Если, конечно, договор не заключат крупные фирмы. И то оплата там же будет не в долларах. Это, честно говоря, по финансовым движениям невозможно проследить.

У нас есть собственные интересы. Если они совпадают с интересами российской экономики, мы должны на этом неплохо заработать. Какие-то семьи, какие-то компании смогут поднять себе на этом уровень жизни. Это нормально, возможность подзаработать лишние деньги", - считает эксперт.

Он назвал этот способ заработка "челнок-2", также вспомнив про 90-е. Челноками тогда называли торговцев товарами широкого потребления мелким оптом и в розницу методом челночной торговли: самостоятельная доставка мелкой партии товара с места закупки, быстрая реализация на "своем" рынке и следующая поездка по тому же маршруту.

По словам Спанова, западные компании, скорее всего, будут закрывать глаза на такую легализованную контрабанду.

"Им тоже это выгодно с точки зрения возмещения расходов. Во главе угла любой частной компании стоит один результат - получение доходов и прибыли. Не думаю, что они будут здесь как-то особо напрягаться и отслеживать", - заключил Спанов.

Вместе с тем, как пояснил Чеботарев, если казахстанская компания заключит договор с российской, а затем начнет закупать товар у официальных поставщиков, она рискует попасть под американские санкции, потому что реэкспорт в Россию запрещен.

"Под санкции попадут компании, которые заключат договоры с юридическими лицами. Поэтому будет процветать серый импорт. Мы будем закупать якобы для себя, наши компании не будут заключать договоры с россиянами, например, мы закупаем для себя, а им продаем что-нибудь другое, например, упаковки от холодильников без холодильников якобы. Правда, если это выяснится, это подпадет под наши законы о таможне, во-вторых, есть риск навлечь вторичные санкции. Но у США нет мониторинговых групп, которые ходят и проверяют. Поэтому до какого-то объема - да, может сработать, я уверен", - сказал аналитик.

Он пояснил, что риски могут возникнуть и тогда, когда наша торговая статистика начнет расти резко и в разы.

"Если будет резкий всплеск потребляемости, например, iPhone в Казахстане, если мы, условно, покупали 100 тысяч аппаратов в месяц, а вдруг с марта будем 500 тысяч аппаратов в месяц, вот тогда у наших западных партнеров будут вопросы. Поэтому самый большой риск для нас и наших компаний - это кратное увеличение импорта. Если он будет расти нормально, как обычно, я думаю, вопросов не будет", - уточнил он.

Еще один вопрос - цена товаров внутри Казахстана. По мнению Спанова, стоимость товаров из-за повышенного спроса может вырасти. Но относится он к этому философски.

"Да, это может сказаться на повышении цены здесь, в Казахстане. Но цены и так растут. Инфляция заставляет людей спасать свои накопления, вкладывать во что-то полезное, которое когда-нибудь будет полезным", - отметил он.

Чеботарев же указал, что в будущем цены на товары могут даже снизиться.

"Да, могут подняться вначале, но если начнут массово скупать, у нас, наоборот, цены могут упасть. Компании начнут больше закупать, а чем больше закупка, тем ниже цена. В принципе, на нас это отразится положительно как на стране, мы уже где-то меняем направление экспорт/импорт, особенно в северных регионах. Мы видим там спрос на машины очень высокий со стороны россиян", - отмечает аналитик.

В чем риски для Казахстана

Больше всего казахстанцев в этом вопросе пугает возможный дефицит товаров из-за массовой скупки россиянами. Экономисты считают, что этот вопрос не будет стоять так остро, как многие ожидают.

"Думаю, дефицита не будет по бытовой технике и так далее. Надо смотреть, по каким товарам разрешен параллельный импорт. Но частично может возникнуть дефицит. Но опять же тут вопрос в работе дилеров, производителей и маркетологов, чтобы этого не возникало", - отметил Спанов.

Чеботарев также отметил, что слаженная работа местных импортеров поможет избежать дефицита.

"Наши импортеры, думаю, подсуетятся и начнут заказывать более крупные партии. Что способно будет понизить цену. Чем больше партия, тем ниже цена. Разрыв логистических цепочек привел к тому, что наши компании ищут альтернативные пути поставок через Турцию и Азербайджан, мы отвязываемся от российского импорта", - считает аналитик.

Еще одно опасение вызывают санкции.

Как пояснил Спанов, риски попасть под санкции особенно возрастают в случае, если денежный оборот между казахстанскими поставщиками и российскими покупателями будет идти в долларах, а также если казахстанские компании будут напрямую работать с организациями, которые попали под санкции.

По словам Андрея Чеботарева, вопрос с санкциями очень запутанный, даже сами американские чиновники не всегда могут однозначно на него ответить, поэтому эксперт во избежание недопонимания советует обращаться за консультацией к профессионалам.

"Я советую тем бизнесменам, которые хотят что-то реэкспортировать или наладить такой бизнес, обращаться в палату "Атамекен". У них есть эксперты, которые разбираются в санкциях, и не стесняться, можно также обратиться в посольство США, у них есть экономический отдел, который тоже может давать какие-то консультации. Но стоит помнить, что эти консультации на 100 процентов ничего не гарантируют, потому что финальное решение принимается в Минфине США в Вашингтоне. Что можно, чего нельзя, не знает никто", - считает аналитик.

Подводя итоги, несмотря на некоторые возможные неудобства для казахстанцев, Андрей Чеботарев отмечает, что для экономики Казахстана это положительный тренд.

"С точки зрения микроэкономики - да, это плохо, с точки зрения макроэкономики это хорошо. Мы меняем направление импорт/экспорт, перестаем зависеть от России, и у нас появляется новый рынок сбыта нашей продукции. Всегда есть положительные и негативные стороны", - заключил он.