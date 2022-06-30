Опубликованы данные об этническом составе Казахстана
30 июня 2022, 09:49 | Общество
Появились данные об этническом составе жителей Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Министерство информации и общественного развития опубликовало проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. В документе опубликованы данные о национальном составе казахстанцев.
На 1 января 2022 года население Казахстана насчитывало 19 миллионов 122 тысячи человек, из которых наибольший процент составляли:
- казахи - 69,03 процента;
- русские - 18,47 процента;
- узбеки - 3,29 процента;
- уйгуры - 1,5 процента;
- украинцы - 1,3 процента;
- татары - 1,06 процента;
- немцы - 0,92 процента;
- турки - 0,61 процента;
- корейцы - 0,57 процента;
- азербайджанцы - 0,61 процента;
- дунгане - 0,40 процента;
- белорусы - 0,26 процента;
- таджики - 0,27 процента;
- курды - 0,25 процента;
- чеченцы - 0,18 процента;
- поляки - 0,15 процента;
- башкиры - 0,09 процента;
- представители других этносов - 1,04 процента.
Отмечается, что в целом данные статистики по народонаселению на 2018-2020 годы отмечают устойчивую тенденцию увеличения населения страны. За последние три года численность населения Казахстана увеличилась на 2,6 процента.
Последние новости
30.06.22 13:24 В Казахстане могут изменить методику расчёта порога достаточности для снятия денег из ЕНПФ
29.06.22 18:43 Как в сентябре, только летом - О погоде в Костанае и области
29.06.22 16:41 Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
29.06.22 14:44 "Курс рубля искусственный". Депутат предложил ввести специальный расчётный курс рубля к тенге
29.06.22 13:58 "Доводы о самообороне неубедительны" - Жителя Житикары осудили за убийство его племянника
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.