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Опубликованы данные об этническом составе Казахстана

30 июня 2022, 09:49 |  Общество

Появились данные об этническом составе жителей Казахстана, передает Tengrinews.kz.

 

Министерство информации и общественного развития опубликовало проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. В документе опубликованы данные о национальном составе казахстанцев.

На 1 января 2022 года население Казахстана насчитывало 19 миллионов 122 тысячи человек, из которых наибольший процент составляли:

  • казахи - 69,03 процента;
  • русские - 18,47 процента;
  • узбеки - 3,29 процента;
  • уйгуры - 1,5 процента;
  • украинцы - 1,3 процента;
  • татары - 1,06 процента;
  • немцы - 0,92 процента;
  • турки - 0,61 процента;
  • корейцы - 0,57 процента;
  • азербайджанцы - 0,61 процента;
  • дунгане - 0,40 процента;
  • белорусы - 0,26 процента;
  • таджики - 0,27 процента;
  • курды - 0,25 процента;
  • чеченцы - 0,18 процента;
  • поляки - 0,15 процента;
  • башкиры - 0,09 процента;
  • представители других этносов - 1,04 процента.

Отмечается, что в целом данные статистики по народонаселению на 2018-2020 годы отмечают устойчивую тенденцию увеличения населения страны. За последние три года численность населения Казахстана увеличилась на 2,6 процента.