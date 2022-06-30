Появились данные об этническом составе жителей Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Министерство информации и общественного развития опубликовало проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. В документе опубликованы данные о национальном составе казахстанцев.

На 1 января 2022 года население Казахстана насчитывало 19 миллионов 122 тысячи человек, из которых наибольший процент составляли:

казахи - 69,03 процента;

русские - 18,47 процента;

узбеки - 3,29 процента;

уйгуры - 1,5 процента;

украинцы - 1,3 процента;

татары - 1,06 процента;

немцы - 0,92 процента;

турки - 0,61 процента;

корейцы - 0,57 процента;

азербайджанцы - 0,61 процента;

дунгане - 0,40 процента;

белорусы - 0,26 процента;

таджики - 0,27 процента;

курды - 0,25 процента;

чеченцы - 0,18 процента;

поляки - 0,15 процента;

башкиры - 0,09 процента;

представители других этносов - 1,04 процента.

Отмечается, что в целом данные статистики по народонаселению на 2018-2020 годы отмечают устойчивую тенденцию увеличения населения страны. За последние три года численность населения Казахстана увеличилась на 2,6 процента.