Как много говорят в последнее время о «слышащем государстве». Вот, дескать, еще недавно оно нас, народ, не слышало, а сейчас, будто серные пробки из ушей удалили, р-р-раз, и начнет слышать. А если очень подфартит, то даже и прислушиваться станет. Раньше-то оно (в лице чиновников) нас совсем не хотело слышать, более того, ему голос народа был крайне неприятен, аж до противности. Сколько раз жители Костаная выступали против точечной застройки, напоминая о строительных и санитарно-гигиенических нормах, но государство в лице городских/областных чиновников отмахивалось от людей, как от мух, размахивая генеральным планом.

Да только генплан ваш давно стал туалетной бумажкой, которую вы, господа, используете, как хотите. Что-то не вызывает такой генплан не только уважения, но даже доверия.

Последние новости генплана - наступление на дачные общества. Хотят их по большей части уничтожить. А может, со временем и все. Видимо, у чиновников сложилось впечатление, что дачники - это в основном старики, а над стариками у нас можно издеваться безнаказанно. Но хочу сказать, господа, что у вас неверные сведения. Дачное движение начало возрождаться, причем отнюдь не только за счет тех, кто находит там недорогое место для постоянного жительства. Люди стали больше интересоваться дачами как местом для отдыха на природе, для выращивания своих здоровых фруктов и овощей. Знаю людей, которые держат дачу и с воспитательной целью, чтобы дети не росли лоботрясами и приучались к созидательному труду. Таким образом, ряды дачников постепенно молодеют. Если вы не способны это увидеть, то государство в вашем лице выглядит уже не только глухим, но и слепым. Это уже тяжелая инвалидность.

Вы хотите отнять у людей последние родные клочки земли, где они могли почувствовать себя на свободе, а не в пыльном муравейнике?

Хочется задать вам, господа чиновники, несколько грубоватый вопрос: вы там совсем очумели, что ли? Не слишком ли много людям приходится и без того терпеть? В нынешней жизни много того, что вызывает раздражение, которое имеет свойство накапливаться. А потом… вы сами понимаете. Вас январь ничему не научил? Испуг прошел слишком быстро? Плохо, нам совсем не хочется повторения. А вам?

Сейчас совсем не модно ссылаться на Назарбаева. Но я таки сошлюсь. Помните, он предлагал вокруг каждого города создать зеленый пояс? Ведь здравая идея. Особенно в нашей стране, где леса с гулькин нос. Где-то даже начали над этим работать. Только не в Костанае. Так вот ведь готовый, сложившийся годами, ничего вам не стоивший зеленый пояс - дачи. Оставьте вы их в покое! Не умеете создавать, имейте мудрость хотя бы не разрушать то, что есть. Используйте имеющееся и функционирующее. Ведь вы же своими усилиями уничтожили большую часть городской растительности и, более того, продолжаете это делать. Дайте людям дышать не только испарениями асфальта и выхлопами автомобилей. Ваши выбритые набережные, пропитанные густым мангальным дымом, не решают экологические проблемы. Ах да, вы тут временно, зачем задумываться над долгосрочными перспективами…

Господа временщики, прекратите уничтожать нашу среду обитания, не трогайте дачные общества, не злите народ. Кто знает, где вы окажетесь завтра и о чем вам придется сожалеть.