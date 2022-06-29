В четверг, 30 июня, днем на севере и востоке региона дождь и гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с, днем на севере и востоке области 15-20 м/с. Температура ночью 3...8 градусов, на юге 12 градусов. Днем 15...20 градусов, на юге 25.

Фото Андрея СКИБЫ

В четверг, 30 июня, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 6...8 градусов, днем 17...19 градусов.

- Погода в ближайшие дни обусловлена холодной частью северного циклона, - пояснила «НГ» начальник отдела метпрогнрознов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

1 июля на западе, а 2 июля на западе и юге ожидаются дождь и гроза. В пятницу ветер восточный скростью 9-14 м/с, в субботу на западе и юге порывы до 15-20 м/с. Температура ночью в первых числах июля одинаковая: 5...10 градусов, на юге 13. Днем 1 июля 17...22 градусов, на юге 25 градусов. Днем 2 июля 20...25 градусов, на юге 28.

В Костанае в эти дни также одинаковые показатели погоды: переменная облачность и без осадков, ветер восточный 9-14 м/с, температура ночью 7...9 градусов, днем 18...20.