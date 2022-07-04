У нас, детей войны, в юные годы была своя жизнь - дворово-уличная. Мы сами устраивали себе развлечения, порой довольно жесткие, если оценивать их сегодня. Мы знали все закоулки старого парка, выходившие к Оби, и частенько пялились на фотографии, висевшие на центральной аллее под общей вывеской «Твои люди, Барнаул!». Здесь можно было увидеть фронтовиков и тружеников тыла, передовиков производства, ученых и выдающихся спортсменов. Это место любила гуляющая публика. Кто-то находил в фоторяде своих знакомых и даже родственников, с удовольствием рассказывал о них. Да и мы, если потом встречали кого-то из знатных людей на улицах города, набирались смелости и здоровались. И гордились встречей, пусть и случайной.

Ничего похожего в нашем городе сегодня нет, хотя есть люди, оставившие заметный след в жизни города и области. Имеются в виду почетные граждане Костаная. По сведениям городского маслихата, на сегодня в этот список входят 153 человека, правда, более половины их уже нет в живых, другие прикованы к постели. Об этих людях общество практически ничего не знает, их не видно в президиумах торжественных собраний, их мнением о происходящем в городе и стране власть не интересуется. Не знаю, приглашают ли их в общественные советы.

19 февраля 2022 года это звание неожиданно присвоили и мне. И статус носителя этого звания меня заинтересовал: что за ним стоит, в чем выражается почет к этим гражданам, есть ли у них какие-то преференции, льготы, преимущества перед остальными, пусть даже теоретические, формальные? Оказалось, нет, хотя говорят, что-то было в 90-е годы. В трудные годы было, а потом испарилось, как утренний туман. И ни в какие «тучные» годы не появилось вновь.

Почему потянуло на размышления о почетном статусе? Мне недавно племянник, живущий в Омске, прислал статью из местной газеты, где сообщалось о присвоении аналогичного звания двум жителям: Евгению Тищенко, известному боксеру, и педагогу А. Смолякову. Там же перечисляли положенные им льготы: ежемесячная доплата в 27 тысяч рублей, бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий, раз в два года бесплатная путевка в санаторий, бесплатный проезд в общественном транспорте, 50-процентная льгота на лекарства и лечение, коммунальные услуги. А в Прииртышском городском парке культуры и отдыха уже существует галерея почетных граждан г. Омска.

Как видите, разница в проявлении почета и уважения между костанайцами и омичами огромная.

Причем это же очевидно, подобные проявления внимания не требуют огромных расходов, да и отряд этой группы людей весьма немногочислен. Имеют же право на бесплатный проезд в общественном транспорте члены городского совета ветеранов, причем это не ветераны войны или труженики тыла, здесь народ помоложе.

Пора обратить внимание на людей, оставивших заметный след в жизни нашего города, и не только города. А горожане имеют право знать их поименно и отдавать дань уважения. Или что-то здесь не так?



