В Казахстане остаётся большая масса рублей, при том что валюта по факту является неконвертируемой, подчеркнул депутат Жамалов, передает Informburo.kz.

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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на заседании палаты высказался о растущем курсе рубля и проблемах, которые влечёт накопление российской валюты в стране.

Курс российской валюты значительно укрепился и достиг почти 9 тенге за рубль. Из-за этого российский импорт подорожал на 50%.

Жамалов напомнил: в своём выступлении Национальный банк РК заявлял, что рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль/тенге продолжает расти.

"Складывается ощущение, что Нацбанк живёт в своей параллельной реальности, где рубль ещё котируется на мировых рынках. Хочу дать пояснение. Курс национальной валюты стран определяется балансом между экспортом и импортом товаров, услуг и инвестиций. То есть курс рубль/доллара должен определяться торгово-платёжным балансом России", – сказал он.

Депутат объяснил, что санкции против России свели к нулю валютный импорт в Россию, но из-за роста цен на энергоносители, экспорт остался прежним и даже вырос. В связи с этим вырос и курс рубля.

"Фактически сегодня российский рубль – не конвертируемая валюта. Об этом говорит, то, что россияне не могут у себя купить такой "дешёвый" доллар из-за ограничений Центрального банка и его политики, поощряющей "выдавливание" клиентов из долларовых депозитов за счёт отрицательных ставок, диких комиссий за валютные операции и так далее. Плюс ко всему, по внешнему долгу России объявлен дефолт", – отметил он и подчеркнул, что курс рубля сейчас искусственный.