Депутат Мажилиса Мади Елюбаев попросил отменить штрафы за сорванные краснокнижные тюльпаны и лотосы. Он заявил, что люди не знают о редкости растений и выплачивают миллионные штрафы, загоняя себя в кредиты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"В статьях 335 и 336 УК санкции очень ужесточенные. На сегодня наши граждане уплачивают штрафы миллионами за срывание диких тюльпанов и лотосов. Многие наши жители даже не знают, что они занесены в Красную книгу.

Например, был задержан человек, который сорвал несколько дикорастущих тюльпанов. Ему наложен штраф в размере более 8 миллионов тенге. Чтобы покрыть этот штраф, он получает кредит и загоняет себя в тупик.

Не предусматривается ли какое-либо облегчение наказания для таких лиц? Может, исключить эти дикие тюльпаны и лотосы из перечня редких растений и включенных в Красную книгу?" - спросил депутат на заседании Мажилиса.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов заявил, что, согласно статье 38 Конституции Казахстана, все граждане Казахстана обязаны сохранять окружающую среду.

"Применение санкций предусмотрено только в отношении правонарушителей. Ваши предложения в рамках рабочей группы готовы рассмотреть", - предложил министр.