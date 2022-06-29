Сельскохозяйственная ярмарка в день столицы пройдет в новом месте в Костанае
29 июня 2022, 13:29 | Общество
Очередная ярмарка, которую назначили на среду, 6 июля, впервые пройдет на новом месте - на территории Фермерского рынка в ТРЦ «KOSTANAY PLAZA». Об этом сообщила пресс-служба акима города.
Фото из архива "НГ"
- В ярмарке примут участие крестьянские и фермерские хозяйства регионов Костанайской области. Свою продукцию предоставят также предприятия по переработке продукции полей и ферм, - сообщили в пресс-службе. - На прилавках ярмарки Вы увидите широкий ассортимент мясных, молочных и овощных видов продуктов питания, бакалейных товаров. Цены будут на 15–20% ниже рыночных.
Начало ярмарки в 10.00. Завершится торговля в 21.00.
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