Соревнования по одной из разновидностей этого вида спорта - парковому ориентированию - заняли 3 дня. 25 июня прошел забег на среднюю дистанцию, 26 июня - на длинную. 27 июня состязались в спринте - самой быстрой и короткой дистанции.

27 июня прошел забег на самой короткой дистанции - спринте

Участие приняли около 30 спортсменов, выступавших в четырех возрастных группах: 8-10 лет, 15 лет, 17 лет, до 21 года и старше.

Владимир Смородин демонстрирует, чем обозначаются контрольные пункты

- Участники самой юной группы - из средней школы № 22 Костаная и детского дворового клуба, - сообщил "НГ" главный судья, старший тренер Костанайской области по спортивному ориентированию Владимир СМОРОДИН. - Их тренер Александра Шудренко подключила своего племянника, а я - свою дочь. На территории области соревнования официально начали проводить только с 2022 года. В конце мая был областной чемпионат по ориентированию бегом, в середине июля, здесь же, в триатлон-парке будет кубок области по парковому, а кубок области по ориентированию бегом состоится в начале осени.

Забеги отличаются протяженностью маршрута и количеством контрольных пунктов (КП). Если проложить маршрут от одного КП к другому напрямую, будет одна дистанция. А если петлять, можно намотать десяток километров. Каждый участник прокладывает дистанцию индивидуально.

Спортивное ориентирование — передвижение по пересеченной местности при помощи карты и компаса. Необходимо найти КП, которые нанесены на карту. Зимой - на лыжах, летом - бегом или на велосипеде. Результаты определяются по времени прохождения дистанции (в определённых случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков.

Тренеры Владимир Смородин и Михаил Величко тоже приняли участие, финишировав в спринте практически на равных

- Отличие паркового ориентирования от простого в том, что первое может посмотреть любой желающий, оно проходит в парке, в черте города, - пояснил Смородин. -А в лесистой местности малолюдно и труднее ориентироваться среди множества деревьев. Сегодня дистанция спринт. КП расположены, как грибочки на поляне, и их мало. Соревнования проходят на максимально быстрой скорости. Количество контрольных пунктов зависит от дистанции возраста и пола. Чем старше, тем больше КП. У девочек до 10 лет четыре КП, а у возрастной группы до 21 года и старше - 12. В качестве отметки используются компостеры с номером и индивидуальным рисунком для определенного места. На республиканском и международном уровнях такой способ считается древним, там используется электронная отметка. Но это дорогое удовольствие, а наш спорт только начинает развиваться, поэтому используем компстеры, чтобы как-то донести детям, что он из себя представляет. В планах есть приобретение электронной системы.

У каждого компостера свой рисунок. Отметка должна быть верно расположена, иначе первого места вам не видать

В костанайскую секцию спортивного ориентирования принимают детей с 6-ти лет. Возраст 6-8 лет считается оптимальным для начала занятий - ребенок уже может анализировать информацию, читать и писать. Верхнего предела по возрасту нет. 80% тренировок проходят на свежем воздухе.

На средней дистанции в группе W 10 первое место заняла Олеся Пушкова, второе - Анастасия Кузнецова, третье - Богдана Вакуленко

- Соревнования понравились, но было нелегко, - поделилась с "НГ" Олеся ПУШКОВА, занявшая два первых места в категории W 10. - Возле финиша уже не могли бежать, но бежали изо всех сил. По парку ориентироваться легко, если умеешь разбираться в карте. Мы готовились два месяца. Сначала просто тренировались, а когда узнали, что будут соревнования, начали к ним готовиться. Пришла в секцию в этом году, в четвертой учебной четверти.

На средней дистанции в категории M 10 победил Данил Вакуленко, на второме месте Сергей Титов, на третьем Арлан Дулат

- Я занимаюсь у Александры Юрьевны в дворовом клубе уже полгода, - сказал Сергей ТИТОВ, собравший коллекцию медалей в категории M 10. - Мы бегаем по местности, ориентируясь по карте, и на контрольных пунктах отмечаем их компостерами. Мне понравилось бегать в триатлон-парке, его хорошо сделали.

- Рад, что все без исключения прошли дистанцию без травм, все живы, здоровы, - сказал в завершение Смородин участникам соревнований. - Хочется пожелать не останавливаться на достигнутом. Те, кто совершил ошибки, проанализируйте их, чтобы в дальнейшем не совершать. Для меня этот день был особенным - здесь есть спортсменка, за которую я искренне переживал, ей немножко не хватило времени. Но я знаю, верю абсолютно на все сто процентов, что у нее все впереди. Она сможет это сделать и сделает на областных и республиканских соревнованиях.

В первом же забеге в спринте мальчики в группе до 10 лет не поделили компостер. Второй решил ждать вместо того, чтобы добежать до другой точки и вернуться

После чего вручил дочери свою медаль за 2 место, которое он занял в спринте в группе М 21.

Ориентирование на местности по карте относится к военным прикладным видам спорта. В концу 19 века начали проводиться соревнования между военными гарнизонами Швеции, Норвегии, Великобритании.

Первые официальные соревнования по бегу по пересечённой местности прошли в 1893 году среди военнослужащих шведской армии под Стокгольмом.

Всего в соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов. 27 июня собрались не все - было очень холодно

Среди населения первые соревнования организовали участники норвежского спортивного общества «Турнфёренинг» из города Берген. Они состоялись 20 июня 1897 года, эта дата признаётся официальным днем появления спортивного ориентирования. Первые массовые гражданские соревнования провели 31 октября 1897 года. Регулярные соревнования стали проводить с 1912 года в Швеции. А вот рождение современных соревнований по ориентированию произошло в 1919 году - майор Эрнст Килландер, президент Стокгольмской любительской спортивной ассоциации, решил использовать естественную окружающую среду сельской местности для нового вида спорта, основанного на его военном опыте. Он придумал соревнования, где бегуны не просто бежали, но и должны были найти и выбрать собственные маршруты с применением карты и компаса.

Считается, что первое в СССР письменное упоминание о спортивном ориентировании отразилось в «Наставлении для обучения лыжных частей», вышедшем 8 сентября 1919 года, где указывалось: «Чтению карт и умению ориентироваться по компасу, звёздам, солнцу и т. п. должны быть обучены, по возможности, не только все лица командного состава, но и по 1-2 стрелка в каждом звене, в том числе и начальник звена».

В 1960 году в районе Стокгольма проведены открытые международные соревнования, которые привлекли семь стран. С 1966 года начали проводится чемпионаты мира бегом, а с 1996 года - чемпионаты мира среди ветеранов.

Соревнования среди военнослужащих проводятся до сих пор. 11-12 июня 2022 года прошли летний Кубок Алматы среди всех возрастов и чемпионат ВС РК среди команд войсковых подразделений РК по ориентированию на средней и длинной дистанциях.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА