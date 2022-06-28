Телефонные мошенничества вышли на новый уровень, появляются другие схемы обмана, и они стали разнообразнее и более технологичными. Почему злоумышленников так тяжело поймать, рассказали специалисты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По данным МВД, в последнее время участились случаи звонков под видом сотрудников полиции. Неизвестные, представляясь дознавателями или следователями, говорят, что по факту якобы оформленного онлайн-кредита в отделение полиции обратились родственники или знакомые граждан.

"В мае этого года в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в размере 137 миллионов тенге у жителя столицы задержана группа лиц, среди которых граждане Казахстана и России. В ходе обыска у задержанных изъяты денежные средства, сотовые телефоны, сим-карты, более 20 платежных карт различных банков, а также записи с паролями и наименованиями банковских карт", - сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Суюнбай.

По официальным данным, если в 2017 году в Казахстане зарегистрировали 2 тысячи подобных фактов, то в прошлом году - более 20 тысяч. В совершении таких преступлений используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц.

Отмечается, что для обналичивания денег используются подставные лица. Для звонков мошенники используют программы для подмены абонентских номеров.

"По ряду причин, в том числе из-за трансграничности, раскрытие и расследование интернет-мошенничеств представляет определенную сложность", - подчеркнул Суюнбай.

Директор российского фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева более 8 лет изучает проблему телефонного мошенничества.

В беседе с Tengrinews.kz она отметила, что все спам-звонки происходят с помощью облачных сервисов. По ее словам, в большинстве случаев они находятся не на территории государства, поэтому сложно ликвидировать Call-центры, пропускающие такие звонки.

В России 99 процентов граждан хотя бы раз в год получали телефонный звонок от мошенников.

"Для многих россиян троллинг мошенников уже превратился в национальный вид спорта. Поэтому злоумышленникам приходится менять свои схемы и легенды, осваивать другие территории. А с учетом того, что все мы имеем общее советское прошлое, общую большую историю и культуру, русский язык все-таки знают и понимают в большей части союзных республик. Различаются лишь говор и акцент. И по этим языковым особенностям, к сожалению, определяются наши западные соседи", - отметила Евгения Лазарева.

Глава платформы "Мошеловка" сообщила, что те, кто занимаются телефонным мошенничеством, имеют большую прибыль.

"Это супервыгодно. Представьте себе, только по официальным данным, больше 13 миллиардов рублей в прошлом году было украдено со счетов россиян. Это только официальные данные", - считает Лазарева.

По ее словам, государство должно защищать граждан от спам-звонков, привлекать к ответственности тех операторов, которые пропускают звонки с подменных номеров.

Елена Лазарева рассказала о существующих базах данных граждан, которые продаются в "скрытой сети".

"Вы оставляете свои телефонные номера в разных местах: приобретая товар, услугу, заполняете анкету на бонусную программу или даже в медицинском центре. Есть вероятность, что часть утечек данных происходит в том числе из финансовых организаций. Такие базы активно продаются в даркнете - это темная сторона интернета, куда обычному человеку не попасть. Но этой сетью активно пользуется различный криминалитет: хакеры, наркоторговцы, торговцы порнографией, террористы и прочие", - добавила она.

Именно в даркнете за большие деньги происходит обмен персональными и платежными данными людей, подчеркнула специалист.

"Базы эти очень дорогие, но их использование злоумышленники довольно быстро окупают. Затем базы обновляются, дополняются новыми сведениями и могут быть перепроданы еще несколько раз. И от попадания в такую базу никто не застрахован", - резюмировала Лазарева.

По мнению эксперта, общество в какой-то степени достаточно осведомлено о действиях телефонных злоумышленников. Есть вероятность, что такой вид мошенничества уйдет в прошлое, но не факт, что не появится новый.