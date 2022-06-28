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Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова

28 июня 2022, 09:25 |  Государство

В этом году отмечают 150-летний юбилей со дня рождения Байтурсынова, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Международному аэропорту в Костанае официально присвоили имя Ахмета Байтурсынова. Постановление премьер-министра РК Алихана Смаилова опубликовано в информационно-правовой системе НПА.

С инициативой ранее выступили сотрудники аэропорта. Депутаты поддержали предложение.

Ахмет Байтурсынов – казахский просветитель, учёный-лингвист, поэт и переводчик, общественный деятель. Уроженец Тургайской области (ныне территория Костанайской области). В этом году в Казахстане отмечают 150-летний юбилей со дня рождения Байтурсынова.