На концерты трёх казахстанских артистов планируют потратить 220 млн тенге из городского бюджета, передает Informburo.kz.

Фото: ardak.kz

Блогер Ерлан Нурпеисов рассказал на своей странице в Facebook, что управление культуры города Алматы заложило в проект бюджета на 2022 год расходы на концерты Розы Рымбаевой, Жамили Серкебаевой и Марата Бисенгалиева. По словам Ерлана Нурпеисова, на эти мероприятия планируют потратить 220 млн тенге из городской казны.

К примеру, концерт Розы Рымбаевой в честь её 65-летнего юбилея обойдётся в 111 млн тенге. А на концерт Жамили Серкебаевой собираются выделить более 69 млн тенге. У блогера возникло несколько неудобных вопросов к городским властям.

Зачем акимат оплачивает эти концерты?

Это коммерческие мероприятия или нет?

Будет ли тендер проводиться открыто?

"220 млн тенге на помощь трём популярным артистам провести свои концерты в Алматы – это не перебор? Или они не такие популярные и на их коммерческие концерты никто не придёт? Тогда тем более – зачем им помогать так, может, им лучше помочь грантами на новые песни и записи? Например, каждому по 10-15 миллионов, и они запишут хорошие хиты, раскрутят их в онлайне, напомнив о себе, снова станут популярными. И вопрос: почему именно им помощь грантами, а не талантливым городским детям и молодёжи, тем, кто ещё десятки лет будет представлять нашу страну на международных концертных площадках и очень нуждается в реальной финансовой поддержке? Разве не это главная задача и функция управления культуры – формировать и поддерживать новое, ещё не окрепшее культурное сообщество города? А опытные и популярные артисты, по-моему, сами себя могут неплохо обеспечить. Стоит посмотреть их цены на исполнение двух-трёх композиций на свадьбах и юбилеях. Кто в городе отбирает и решает, каким артистам помогать, а каким – нет? Знаю одно, что это точно не мы с вами, не алматинцы. А почему не мы? Надеюсь, маслихат и общественный совет зададут все эти и похожие вопросы по всем тратам городского бюджета, а иначе зачем нам такие депутаты и члены совета?" – написал Ерлан Нурпеисов.

Ответ от управления культуры города Алматы не заставил себя ждать. В сообщении от пресс-службы говорится, что это "рабочий материал" и сметы ещё рассматриваются.

"Расчёты, касающиеся организации концертов Розы Рымбаевой, Марата Бисенгалиева и Жамили Серкебаевой в городе Алматы, обсуждаемые в социальных сетях, это "рабочий материал", который рассматривался на рабочих группах и сессиях как маслихата, так и на заседаниях общественного совета. В ходе обсуждений они подвергались изменениям на основе предложений и замечаний. Так, было решено, что на концерт Жамили Серкебаевой бюджетные средства выделяться не будут. На так называемую рекламную кампанию отдельного концерта также не будут выделяться денежные средства. Сметы, опубликованные отдельными пользователями социальных сетей, – это только варианты расчётов, предоставленных управлению культуры коммерческими структурами и самими артистами", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что закупку услуг по организации концертов проведут через открытый конкурс. Это обеспечит максимальную прозрачность бюджетных расходов.

"Считаем важным отметить, что проведение концертов и фестивалей в Алматы – традиционная и весьма важная часть городской жизни. После двух лет ограничений, связанных с пандемией, тем более важно поддерживать инициативы деятелей искусства", – заявили в управлении культуры.

Поскольку акимат заявляет, что расчёты предоставили сами артисты, редакция Informburo.kz попыталась связаться с Розой Рымбаевой и уточнить у неё подробности. Но ни на один вопрос мы так и не получили ответа. Директор артистки сказал, что хочет обойтись без комментариев, и добавил, что вообще не в курсе о проведении этого концерта.