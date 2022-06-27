Матч первого тура второго круга чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги костанайский «Тобол» проводил в Петропавловске против местного клуба «Кызыл-Жар СК».

Удар по воротам «Кызыл-Жара» наносит автор первого гола в матче Руди Пожег / Фото sports.kz

Обоим клубам вскоре предстоит выступление в еврокубках - 6 июля «Тобол» в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов встретится в Костанае с венгерским «Ференцварошем» из Будапешта, а «Кызыл-Жар» в первом в своей истории еврокубковом противостоянии 21 июля стартует в Нур-Султане в Лиге конференций УЕФА со второго квалификационного раунда против клуба из Хорватии «Осиек».

Петропавловский клуб довел до шести матчей свою беспроигрышную серию перед встречей с действующим чемпионом, который после двух домашних побед над аутсайдером и лидером, «Мактааралом» (3:2) и «Каспием» (1:0), вплотную подтянулся к лидирующей тройке. В матче первого круга «Тобол» уверенно обыграл «Кызыл-Жар» со счетом 2:0, доведя победную серию в играх с петропавловским клубом в чемпионате и Кубке РК до восьми встреч с общим счетом 14:0.

Накануне этой игры «Тобол» заключил рассчитанное до конца сезона трудовое соглашение с 24-летним российским голкипером Тимуром Акмурзиным (7.12.1997, 190 см, 83 кг), который некоторое время провел в Испании, тренируясь в детской команде «Барселоны», а первый профессиональный контракт подписал с «Рубином», играя с 2013 по 2019 год за молодежные команды казанского клуба разных возрастов. После окончания контракта голкипер перешел в московский «Спартак», где провел три сезона за «Спартак-2» во втором по силе дивизионе России - Футбольной национальной лиге.

Душан Йованчич с пенальти выводит «Тобол» вперед / Фото sports.kz

В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Карасай», где «Кызыл-Жар» впервые в сезоне проводил домашний матч, места в обороне вместе с голкипером Александром Мокиным заняли защитники северомакедонец Алекса Аманович, черногорец Жарко Томашевич, Сергей Малый и Багдат Каиров, в среднюю линию вышли капитан команды Асхат Тагыберген, сербский легионер Душан Йованчич и Самат Жарынбетов, а атакующую группу составили центральный нападающий узбекистанец Игорь Сергеев, поддерживающий его на левом фланге португалец Рубен Бриджидо и набирающий игровые кондиции словенец Руди Пожег, заменивший на правом краю серба Зорана Тошича, получившего в матче с «Каспием» четвертое предупреждение.

Встреча началась с обоюдных атак, и уже на 2-й минуте хозяева заработали угловой удар, а еще через две минуты и создали опасный момент у ворот соперника, когда при розыгрыше штрафного удара диагональную подачу с левого края ударом головой с линии вратарской площадки пытался замкнуть бразильский полузащитник «Кызыл-Жара» Жиан Мартинс, но мяч пролетел мимо створа ворот.

А на 8-й минуте был открыт счет в игре. И сделали это гости, когда во время атаки «Тобола» по правому краю Мартинс выбил мяч от углового флага из ног Тагыбергена, но его перехватил Йованчич и отдал низом в центр Жарынбетову. Тот сделал навесную подачу в центр штрафной площади, куда устремился Пожег, пробивший в касание мимо бросившегося навстречу капитана «Кызыл-Жара» российского голкипера Мирослава Лобанцева в левый от него угол ворот.

Вскоре Сергеев убежал на рандеву с голкипером, однако удар слева низом в ближний угол ворот из пределов штрафной площади у нападающего сборной Узбекистана откровенно не получился и мяч в падении легко поймал Лобанцев. Через две минуты Тагыберген попытался развить преимущество своего клуба, но мяч после его удара со средней дистанции пролетел рядом с правой стойкой ворот.

А на 24-й минуте контратака гостей по левому флангу завершилась подачей украинского защитника Юрия Бушмана в штрафную площадь, где мячом завладел все тот же Мартинс и, развернувшись, пробил из района левого угла вратарской площадки над Мокиным, сравняв счет - 1:1.

Не прошло и десяти минут, как вновь не использовал свой шанс Сергеев, пробивший из выгодной позиции выше ворот после прострела с правого края Тагыбергена. Буквально тут же хозяева передачей со своей половины поля попытались вывести один на один с вратарем черногорского полузащитника Дарко Зорича, но того на подступах к штрафной площади сбил Аманович, за что в ворота «Тобола» был назначен штрафной удар. Его хорошо исполнил Бушман, пробив мимо стенки в левый верхний угол ворот, но Мокин в броске выбил мяч на угловой. А на 38-й минуте голкипер «Тобола» вновь вступил в игру, отбив мяч после опасного удара того же Бушмана из левой половины штрафной площади.

С мячом восстановившийся после травмы Серикжан Мужиков / Фото sports.kz

За минуту до перерыва свое мастерство продемонстрировал уже голкипер петропавловцев, отразивший сильный удар капитана «Тобола» с дальней дистанции. Однако он отбил мяч перед собой, а первым на добивании оказался Сергеев, который вновь не попал в створ ворот, пробив на этот раз в перекладину.

Начало второго тайма прошло с целым рядом неиспользованных голевых моментов. Через три минуты после возобновления игры нападающий «Кызыл-Жара» Тимур Мульдинов после подачи слева Зорича пробил в прыжке головой с линии вратарской площадки выше ворот. А через пять минут не использовал хороший момент для взятия ворот Жарынбетов, в падении не дотянувшийся до мяча после прострела справа вдоль линии вратарской площадки Бриджидо. Еще через минуту Тагыберген заставил вступить в игру голкипера хозяев, пробив из района левого угла штрафной площади в ближний угол, а при добивании Аманович в касание пробил из центра штрафной площади выше ворот. После ответной атаки Зорич с разворота пробил в ближний угол из района правого угла вратарской площадки, но Мокин отбил мяч и затем в броске накрыл его в ногах у украинского полузащитника хозяев Артура Мурзы.

После часа игры перспективную атаку «Тобола» по правому краю прервал Бушман, сбивший в штрафной площади Жарынбетова, получившего передачу от Йованчича, который и отправился пробивать назначенный за это нарушение пенальти. Голкипер угадал направление удара, но мяч после удара низом полузащитника «Тобола» влетел в сетку ворот по скользкому от начавшегося дождя газону впритирку с левой стойкой.

На 68-й минуте наставник «Тобола» сербский специалист Милан Миланович провел первую замену - вместо Жарынбетова вышел вернувшийся в строй после травмы Серикжан Мужиков, которому Тагыберген отдал капитанскую повязку. Новый капитан на 75-й минуте начал из центрального круга атаку «Тобола», переведя мяч на левый край Амановичу, который отправил его вперед Пожегу. Автор первого гола, дойдя до лицевой линии, сделал передачу в центр штрафной площади, откуда Сергеев в очередной раз попытался забить гол, в падении пробив между защитниками по воротам, но голкипер в броске поймал летевший в правый нижний от него угол ворот мяч.

И все же третий мяч побывал в воротах «Кызыл-Жара». На 81-й минуте после вбрасывания из-за боковой линии в исполнении хозяев Тагыберген помешал Бушману сделать от центральной линии точную передачу назад, догнал мяч и, вбежав в штрафную площадь, пробил мимо голкипера в левый от него угол.

До конца матча хозяева сумели создать два опасных момента у ворот «Тобола». Вначале белорусский полузащитник «Кызыл-Жара» Сергей Тихоновский пробил с линии штрафной площади, после чего Мокин кулаками отбил мяч, а затем вышедший на замену французский нападающий Жордан Мишель Нкололо, находясь в пределах вратарской площадки, не смог замкнуть прострел Зорича с правого фланга.

После этой победы, ставшей для костанайского клуба первой гостевой в сезоне, «Тобол» набрал 24 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. Столько же очков в активе не знавшей с середины апреля поражений «Астаны». Однако в этом туре «Актобе» на своем поле переиграл столичный клуб с разгромным счетом 4:1 и теперь отстает от лидирующего дуэта всего на одно очко, имея при этом игру в запасе. С таким же отставанием идут далее «Каспий» и «Тараз», потерявшие очки в домашних матчах. Актаусцы уступили «Турану» со счетом 0:2, а таразцы сыграли вничью с «Кайратом» - 1:1. Счет 1:1 был зафиксирован еще в двух матчах тура - в Павлодаре между «Аксу» и «Шахтером» и в Туркестане между «Мактааралом» и «Атырау». Гостевой победы с минимальным счетом добился поднявшийся на шестую строчку «Ордабасы», набравший как «Атырау» и «Кайрат» 20 очков.

В следующем туре «Тобол» сыграет в гостях с «Тураном», матч пройдет в пятницу, 1 июля.



