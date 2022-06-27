Директор центра прикладных исследований "Талап" – заместитель председателя Народной партии Казахстана Рахим Ошакбаев предложил отменить в стране практику наследования детьми долгов родителей перед банками, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По словам Ошакбаева, в Казахстане закредитованность является одной из важнейших и ключевых проблем, которая характеризует благосостояние населения.

"В Казахстане, к сожалению, сделана такая странная и практически уникальная ситуация: практически во всех развитых странах, странах ОЭСР, если есть кредит, то там есть правовое разрешение неплатежеспособности, то есть имеется институт банкротства физических лиц. Именно поэтому финансово-кредитные учреждения в развитых странах выдают кредиты только тем, кто реально может их вернуть.

У нас ситуация такая, что у нас невозможно выйти из долговой кабалы в принципе. У нас долги наследуются, и это очень сильно искажает бизнес-модель кредитования населения – она становится очень выгодной: вы можете выдать кредит не только тем, кто может платить, но абсолютно всем", – пояснил он.

При этом он отметил, что банки и кредитные организации через коллекторов "в любом случае получают эти деньги обратно".

Указал он и на "невероятно высокую ставку кредитования".

"У нас максимальная ставка установлена в 56% годовых, и она абсолютно ничем не обоснована и является гораздо более высокой, чем в подавляющем количестве развитых стран-участниц ОЭСР. Это упущение правительства и всех тех, кто все эти годы занимался экономической политикой, регулированием финансовых рынков", – считает Ошакбаев.

Кроме того, он указал на высокую закредитованность населения.

"В этом году АРРФР опубликовало цифру, что количество людей, которые не могут исполнять свои обязательства, где-то оценивается в 1,5 млн человек. Это очень много. 1,5 млн человек находится на просрочке и в отрицательном финансовом состоянии. Мы видим, что, возможно, треть взрослого населения у нас находится на взыскании", – добавил спикер.

Для решения ситуации, по его словам, нужно законодательно закрепить требование публиковать данные о закредитованности населения в максимально подробном формате.

Предлагает он также пересмотреть максимальную ставку вознаграждения.

"56% – это никуда не годится, это грабительские проценты. Я считаю, что ее нужно устанавливать в двукратном размере от ставки рефинансирования.

Наследование долгов – это абсолютно вопиющая практика, которая просто показывает, как говорится, кому в Казахстане жить хорошо и в чью пользу работают законы", – резюмировал Ошакбаев.

Ранее в ходе обсуждения законопроекта о банкротстве физлиц глава Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что практически все взрослое население Казахстана имеет кредиты.