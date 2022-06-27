В педагогическом колледже на лестнице входной группы нет разделительного поручня, а рядом с подъемной платформой - информационного табло «Правила пользования», высота поручня в санитарно-бытовом помещении - 0,65 м, хотя по стандарту с обеих сторон пандуса должно быть поручни на уровне 0,7 м и 0,9 м.

Это пример привели сегодня, 27 июня, на аппаратном совещании в акимате Костаная. 11 апреля аким областного центра на встрече с предпринимателями в ГШДТ отмечал, что необходимо адаптировать объекты под нужды людей с ограниченными возможностями. Через 2,5 месяца выяснилось, что ежегодно в Костанае проверяют на доступность маломобильным группам населения одно и то же количество зданий.

- В плане по адаптации в 2021 году было указано 26 объектов, в итоге все были адаптированы: один полностью, остальные 25 частично, - сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КАСЫБАЕВА. - В этом году их количество также 26, мы уже проверили их, имеется ряд замечаний.

В этом же колледже названия кабинетов не продублированы шрифтом Брайля (кроме приемной), высота порогов на входе в кабинеты - 3 см при норме не более 1,4 см, нет доступа на второй и третий этажи.

- Похожие нарушения были выявлены в стоматологии «Жемчужина Стомед» и в салоне «Автодом», - отметила Касыбаева

В конце мая и июне проверили аптеку № 59, стоматологию «Коктем-3», областную больницу и поликлинику № 4. Основные нарушения: несоответствие ширины входных и внутренних дверей, уклон пандусов не соответствует стандарту.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ спросил, почему проверяют только 26 объектов. Гулсар Касыбаева пояснила, что такая цифра согласована при планировании с отделом занятости и соцпрограм.

- Почему именно 26? Почему не 36, 46? - возмутился аким. - Почему именно такая цифра указана в плане? Этого мало! При строительстве объектов нужно было не допускать этого. Кто входит в рабочую группу и какие есть наказания за нарушения?

- Представители госорганов: архитектура, соцзащита и ЖКХ, - ответила Касыбаева. - Про наказания подробнее расскажет руководитель отдела занятости. У нас уже было 7 выездов. Работы завершим до декабря, собственники объектов мотивируют это тем, что не были заложены средства.

- Надо принимать меры. Предприниматели ведь изучают Предпринимательский кодекс, архитектурно-планировочное задание он должен знать,- указал Жундубаев. - Они должны знать, что нужно сделать, все это предусмотрено законом.

Руководитель отдела занятости и социальных программ Акбопе МАНАТОВА собщила, что заявления на согласование декларации о сответствовании доступа людей с инвалидностью подали 82 предприятия, из них согласованы 68, отозваны 14.

- Проблема в том, что на этапе проектирования и строительного процесса не учитываются ни свод правил, не иные НПА по доступности людей с инвалидностью, - сообщила Манатова. - Например, не учитывается, что в 5-этажных жилых домах отсутствует лифт и даже не предусмотрена адаптация первого этажа. А когда при выезде специалисты указывают на отсутствие подъемных устройств и пандусов, застройщик ссылается на то что данные требования проектом не предусмотрены.

Руководители предприятий и организаций, независимо от формы собственности, несут ответственность по ст. 83 КоАП РК (нарушение законодательства о соцзащите инвалидов) в виде штрафа: должностным лицам в размере 50 МРП, некомерческим организациям и субъектам малого предпринмательства - 120 МРП, среднего бизнеса - 200 МРП, крупного - 400 МРП.

- Действие (бездействие), совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет еще более внушительные штрафы, - отметила Манатова.

Фото Андрея СКИБЫ