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В шести районах Костаная будет отключена электроэнергия на этой неделе

27 июня 2022, 09:06 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 27 июня по 1 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанциях отключения планируются в шести районах областного центра.

 

Иллюстративное фото Pixabay.com

КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 27 июня по 1 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 3-9,
  • ул. Кирпичная 30-63,
  • ул. Дачная 87/1-87/15, 91, 91а, 91б,
  • ул. Маяковского 67-95, 81/1-81/8.

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 27 июня по 1 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Н.Назарбаева 41-45, 48/1-48/11,
  • пр. Абая 244-262,
  • ул. 5 Апреля 177-193.

ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 27 по 30 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. 6 пер Лермонтова 2-10, 1/1,
  • ул. 5 пер. Лермонтова 1-12, 1а.

Спальный сектор:

  • ул. Лермонтова 14,14/1.

ТП-803 (работы на подстанции)

28 июня с 10:00 до 19:00

Частный сектор:

  • северо-запад квартал 58, 59 – 58/2-58/29, 59/3-59/29.

ТП-141 (работы на подстанции)

29 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Журавлевой 31-97,
  • ул. Летунова 5-16, 2/2, 2/4, 2/6,
  • ул. Шаяхметова 1-20, 13/1-13/12,
  • ул. Фролова 121-177,
  • ул. Чехова 1-21, 17/1-17/14,
  • ул. Бородина 4-18.

Спальный сектор:

  • ул. Джангильдина 34/1

ТП-49 (работы на подстанции)

30 июня с 10:00 до 18:00

  • магазин «Нариман»,
  • автомойка «Мойдодыр»,
  • гостиница «Азия».

Частный сектор:

  • ул. Краснопартизанская 2-47,
  • ул. Абильсай 2-31, 12/1-12/5, 10/2-10/7,
  • ул. Павлова 11/1-11/7, 5/4,5/5, 1-9, 2/12-2/16,
  • ул. 8 Марта 1-62, 51/1-51/18,
  • ул. Фролова 2-39,
  • ул. Тобольская 1-84,
  • ул. Наримановская 14-24,20/1-20/14.