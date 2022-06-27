В шести районах Костаная будет отключена электроэнергия на этой неделе
27 июня 2022, 09:06 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 27 июня по 1 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанциях отключения планируются в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото Pixabay.com
КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 27 июня по 1 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 3-9,
- ул. Кирпичная 30-63,
- ул. Дачная 87/1-87/15, 91, 91а, 91б,
- ул. Маяковского 67-95, 81/1-81/8.
КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 27 июня по 1 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Н.Назарбаева 41-45, 48/1-48/11,
- пр. Абая 244-262,
- ул. 5 Апреля 177-193.
ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 27 по 30 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. 6 пер Лермонтова 2-10, 1/1,
- ул. 5 пер. Лермонтова 1-12, 1а.
Спальный сектор:
- ул. Лермонтова 14,14/1.
ТП-803 (работы на подстанции)
28 июня с 10:00 до 19:00
Частный сектор:
- северо-запад квартал 58, 59 – 58/2-58/29, 59/3-59/29.
ТП-141 (работы на подстанции)
29 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Журавлевой 31-97,
- ул. Летунова 5-16, 2/2, 2/4, 2/6,
- ул. Шаяхметова 1-20, 13/1-13/12,
- ул. Фролова 121-177,
- ул. Чехова 1-21, 17/1-17/14,
- ул. Бородина 4-18.
Спальный сектор:
- ул. Джангильдина 34/1
ТП-49 (работы на подстанции)
30 июня с 10:00 до 18:00
- магазин «Нариман»,
- автомойка «Мойдодыр»,
- гостиница «Азия».
Частный сектор:
- ул. Краснопартизанская 2-47,
- ул. Абильсай 2-31, 12/1-12/5, 10/2-10/7,
- ул. Павлова 11/1-11/7, 5/4,5/5, 1-9, 2/12-2/16,
- ул. 8 Марта 1-62, 51/1-51/18,
- ул. Фролова 2-39,
- ул. Тобольская 1-84,
- ул. Наримановская 14-24,20/1-20/14.
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