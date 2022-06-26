"Тобол" выиграл третий матч подряд в КПЛ и догнал "Астану"
26 июня 2022, 18:56 | Спорт
Костанайский "Тобол" обыграл петропавловский "Кызылжар" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Матч в Петропавловске завершился со счетом 3:1. У победителей голы забили словенец Руди Пожег (8-я минута), серб Душан Йованчич (63-я, пенальти) и Асхат Тагыберген (81-я). А у "Кызылжара" мяч на счету бразильца Жиана Мартинса (22-я).
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 24 очка и догнал "Астану", которая занимает первое место в турнирной таблице КПЛ. У "Кызылжара" осталось 15 очков и десятая строчка.
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