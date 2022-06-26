Крики страдающего от боли бездомного уже неделю доносятся из заброшенного дома в Костанае, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"В заброшенном частном доме по адресу улица Толстого, 120 живут бездомные. Один из них после того, как его, видимо, кто-то облил бензином и поджег, периодически издает страшные крики, от которых стынет в жилах кровь у жителей близлежащих домов. Ночью, говорят, крики особенно пронзительные. Неравнодушные люди вызывали скорую, но те, приезжая, ставят обезболивающее и уезжают", - рассказывает свидетель происходящего.

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По словам очевидца, полицейские тоже разводят руками, рекомендуя обращаться к волонтерам. Такая картина повторяется уже неделю.

В Департаменте полиции Костанайской области прокомментировали инцидент. В ведомстве отметили, что он еще 3 мая был доставлен в больницу полицейским автопатрулем, где находился на лечении до 5 июня. После выписки ему было назначено амбулаторное лечение.

"Ранее мужчина пояснил, что получил ожоги по своей неосторожности, претензий не имел, но в полиции проверяют этот факт. В настоящее время к решению вопроса подключены социальные службы и медики", - сообщили в полиции.