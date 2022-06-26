Он отметил, что многие предприниматели зарабатывают на ажиотажном спросе, передает Informburo.kz.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов сказал, какой должна быть средняя цена на сахар в стране. Глава правительства провёл совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает сайт премьер-министра.

О текущей ситуации и принимаемых мерах по стабилизации цен доложил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев.

С начала года рост цен составил 17,1%. Больше всего выросла стоимость лука, капусты, сахара, картофеля, моркови, гречки. В разрезе регионов наибольшее удорожание отмечается в Жамбылской и Мангистауской областях – 18,7%, Алматинской – 18,6%, Нур-Султане и Алматы – по 18,5% и Шымкент – 18%.

На рынках ближнего зарубежья ситуация по росту цен на продовольственные товары примерно такая же: в России с начала года наблюдается средний рост цен на продукты порядка 40%, в Узбекистане – 48%.

Профильный Комитет продолжает координацию акиматов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой надбавки не более 15%. Рейдовыми мероприятиями за последние недели охватили 42,6 тысячи магазинов у дома (84,7%), выявили 712 нарушений.

В качестве предлагаемых мер Ержан Казанбаев предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счет-фактур в антимонопольные органы и акиматы для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.

По данным министерства сельского хозяйства, сегодня в стране имеются запасы основных продуктов в объеме 607 тысяч тонн, включая говядину (22 292 тонны), мясо птицы (19 600 тонн), картофель (93 749 тонн), муку (118 506 тонн), молоко (59 640 тонн) и т.д.

Общий запас сахара по республике составляет 101,4 тысячи тонн при внутреннем потреблении в июне 59 тысяч тонн, то есть обеспеченность рынка – 171,4%.

Алихан Смаилов указал на необходимость усиления работы по контролю за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах у дома.

"Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара составляют более 100 тысяч тонн, а потребление в месяц у нас – 59 тысяч тонн. Этого более чем достаточно. Но при этом в отдельных магазинах у дома сахар продается по 700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу. Средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 тенге за килограмм. С этим надо разбираться", – поручил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул важность проведения заблаговременной работы по заключению форвардных контрактов на поставку плодоовощной продукции в следующем году, а также дал другие поручения по стабилизации цен на социально значимые продукты питания.