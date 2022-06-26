В Костанайской области с 25 июня начался набор абитуриентов в колледжи, заявку нужно будет подать электронно, как и документы.





- Не создавайте в первые дни ажиотаж, - обратилась к абитуриентам и их родителям на брифинге 24 июня руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Костанайской области Айнур КАШЕНОВА. - Конкурс будет проводиться по среднему баллу аттестата. Независимо от того, придете вы в первые дни или в течение июля, если у вас хороший аттестат, вы поступите в тот колледж, куда хотите. Системой будет проведено ранжирование, поэтому до августа вы можете в любой день подать документы.

В системе автоматически создается список поступающих по среднему баллу.

Прием заявлений в колледжи - это госуслуга, которая оказывается через веб-портал электронного правительства. Кроме того, абитуриент может прийти в колледж и подать заявление через информационную систему «Азамат». Лучше принести документы в отсканированном виде. Во всех колледжах есть уголки самообслуживания, а сотрудники окажут необходимую помощь абитуриентам.

В Костанайском педагогическом колледже для приема документов выделили кабинет с 12 компьютерами.

- Ни один студент, который зашел в здание, не выйдет, не подав документы, - заверила директор колледжа Галия УРАЗАМБЕТОВА. - Если что-то не получится, помогут консультанты. За 15 минут госуслуга должна быть оказана.

В области работают 34 колледжа, в них более 80 специальностей, учатся 23 тысяч студентов, из них на бюджетной основе - 16 509 (72%). Плата за обучение на коммерческой основе с января 2022 года повысилась на 25% из-за увеличения зарплат.

На 2022-2023 учебный год, с учетом региональной потребности кадров, в области планируют принять 6 134 студента на бюджетной основе, в том числе 708 - по целевому заказу от предприятий региона.

- Целевой госзаказ – новшество в этом году, это госзаказ по заявкам предприятий с обязательным трудоустройством выпускника, - пояснила Кашенова. - Ежегодно госзаказ увеличивается в среднем на 500 мест. В этом году число бюджетных мест увеличено на 482. Также увеличен прием в колледжи детей с казахским языком обучения - с 1 000 в прошлом году до 1 300 в этом. При обращении в приемную комиссию колледжа абитуриенту скажут, какое предприятие и по какой специальности заключило договор по целевому госзаказу. Студент может принять решение сразу или немного позже. Конкурса не будет, только собеседование с представителями предприятия. Для себя они будут отбирать мотивированных студентов, которые хотят работать именно у них. По поручению главы государства к 2025 году мы должны обеспечить стопроцентный охват всех желающих обучаться в колледжах. Будут сокращаться платные группы с уклоном на бесплатное техническое и профессиональное образование.

Как подать документы

Документы для поступления предъявляются совершеннолетними лично, несовершеннолетними – в присутствии законного представителя.

Необходимо предоставить:

1) заявление о приеме документов;

2) подлинник документа об образовании;

3) 4 фотографии размером 3х4 см;

4) документ, удостоверяющий личность,

5) медицинская справка формы № 075-У.

Справку можно получить бесплатно по месту прикрепления, но медосмотр нужно обязательно пройти.

+ для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства - заключение медико-социальной экспертизы по форме 031-У,

Приемная комиссия работает с понедельника по субботу включительно, с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 до 14.00. Электронный портал работает круглосуточно.

При зачислении в колледж по рабочим специальностям студенты обеспечены горячим питанием, стипендией при хорошей успеваемости в размере 24 000 тенге, иногородним выплачивают компенсацию за проезд - по 4 МРП в год.

Выпускники школ прошлых лет, по каким-то причинам не работающие, нигде не учащиеся и выпускники колледжей по рабочим специальностям могут принять участие в конкурсе на специалиста среднего звена на бюджетной основе.

В этом году все колледжи заключили меморандумы по шефству с крупными предприятиями региона. В их рамках студенты проходят оплачиваемую практику на базе предприятий, а также будут на них трудоустроены.

Сроки приема документов

с 25 июня по 25 августа - рабочие специальности;

с 25 июня по 18 августа - специалисты среднего звена и прикладных бакалавры, на базе 9 класса;

с 25 июня по 20 августа - на базе 11 класса и ТиПО,

с 25 июня по 20 июля - по специальностям, требующим творческой подготовки;

с 25 июня по 15 августа - по педагогическим, медицинским специальностям.

Прием документов по целевому госзаказу до 18 августа, а на конкурс - до 25 августа. Собеседование проходит до двух дней. Если поступающий не прошел собеседование, он еще может принять участие в общем конкурсе на бюджет.

Отменены вступительные экзамены в колледжи, кроме педагогических, медицинских специальностей и специальностей, требующих специальной и/или творческой подготовки.

На рабочие специальности - такие, как электрогазосварщик, тракторист, строитель, машинист крана, слесарь по ремонту автомобилей, парикмахер - абитуриенты поступают без конкурса, по результатам собеседования.

А на специальность среднего звена (учитель, медсестра, технолог, агроном, ветеринарный фельдшер, разработчики программного обеспечения) поступление на конкурсной основе, где абитуриент может выбрать до 4 специальностей и до 4 колледжей. Сам конкурс на специалиста среднего звена пройдет с середины до конца августа, в зависимости от специальности.

Квоты для абитуриентов

При поступлении в колледжи имеются девять квот приема для абитуриентов:

1) граждан из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов - 1 %;

2) лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, - 0,5 %;

3) граждан из числа сельской молодежи на специальности, определяющие социально-экономическое развитие села, - 30 %;

4) лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, - 4 %;

5) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, - 1 %;

6) граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, – 10 %;

7) детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5 %;

8) детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1 %;

9) детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп, – 1 %.

Фото Ивана ЛЕЩЕВА