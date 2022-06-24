22 объединения собственников имущества зарегистрировались в Костанае за последние две недели. Но после того, как в Парламенте предложили продлить реформу на год, процесс регистрации ОСИ замедлился.

Об этом на брифинге в РСК сегодня, 24 июня, сообщил специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Сайлау АСЫЛБАЕВ.

- 22 объединения открылись, но мы не должны снижать темпы, - отметил он. - В многоквартирных жилых домах должны проводиться собрания. Протокол собрания с утвержденным тарифом должен быть зарегестрирован в реестре отдела жилотношений. Только в этом случае обслуживающие организации могут приступать к работе и взыскивать долги. Пока шел спор - продлят или нет, у нас шла массовая регистрация ОСИ. Когда решили, что всё-таки продлят, люди опять затормозили. То есть, буквально за последние несколько дней произошел спад активности.

Журналисты попросили уточнить, не получится ли так, что через год ситуация с регистрацией ОСИ не изменится.

- Вот поэтому мы обращались к президенту и в Парламент, чтобы не переносить сроки, - ответил Асылбаев. - Я так думаю - опять повторится, что мы весь год будем откладывать переход на ОСИ. Чтобы такого не было, мы начали организовывать собрания в школах. В месяц у нас должно открываться не меньше 50-80 ОСИ и закрываться примерно 5-6 ПКСК. Если будет такой темп, тогда мы не будем переносить реформу.

На брифинге напомнили, что для потенциальных и действующих ОСИ в здании акимата Костаная работает фронт-офис, который должен помогать в регистрации и работе ОСИ.

- На данный момент мы готовимся к отопительному сезону и наша ассоциация "Костанай Камкор" будет помогать получать паспорта готовности, делать промывку домов, - рассказала председатель ОСИ "Гагарина, 14" Наталья МЕДВЕДЕВА. - Ни один дом не останется без паспорта готовности. Сейчас у нас начинают работать юристы, бухгалтера. Помощь еще проявляется в том, что мы помогаем проводить покос травы. Многие председатели обращаются к нам по вопросу организации кондоминиума. Теперь у нас будут работать сотрудники ЦОНа и земельного комитета, чтобы людям не надо было бегать по разным кабинетам. Юристы и бухгалтера будут приходить по времени, так как они работают с нами на договорной основе.

Асылбаев сообщил, что фронт-офис будет работать каждый будний день с 9 до 18:30. Чтобы уточнить, когда лучше прийти к специалисту, рекомендовано обратиться по телефону 109.