Запустить новый сервис планируют в конце 2022 года, передает Informburo.kz.

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Казахстанцев будут уведомлять о том, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников, через приложение eGov mobile, сообщает управление по связям с общественностью АО "Национальные информационные технологии".

С такой инициативой выступили Комитет информационной безопасности МЦРИАП РК, ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибер атак", холдинг "Зерде" и АО "НИТ". В личный кабинет пользователя в приложении eGov mobile будет приходить сообщение при обнаружении фактов незаконного сбора и утечки его личных данных на сайтах. Запустить сервис планируют в конце 2022 года.

"Не все казахстанцы понимают, как хакерские группы, мошенники или конкуренты могут использовать личные данные недобросовестно. Наша цель – информировать и предупреждать пользователей об утечке их паролей и данных через приложение eGov mobile чтобы максимально обезопасить пользователей от возможных негативных последствий и совместными усилиями решить поставленную задачу", – отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.

В 2021 году компания подключилась к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений – Bug Bounty. Независимые исследователи по кибербезопасности Bug Bounty из более чем 10 стран обнаружили 56 уязвимостей портала eGov.kz, которые позже устранили сотрудники НИТ.