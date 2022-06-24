В столице Аргентины Буэнос-Айресе в ночь с 23 на 24 июня прошел вечер профессионального бокса, организованного Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) в рамках программы WBA KO to Drugs, посвященной борьбе с допингом в боксе.

В программе вечера бокса состоялся очередной поединок представителя Костанайской области двукратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта из Рудного Ивана Дычко, выступающего в супертяжелой весовой категории.

Его соперником был аргентинский боксер Кевин Николас Эспиндола.

Для костанайского тяжеловеса этот поединок стал 12-м в его профессиональной карьере. Все 11 предыдущих боя Дычко завершил досрочно нокаутами, последний раз выйдя в ринг в декабре 2021 года против опытного российского боксера с 36-ю победами Александра Устинова, нокаутировав его в первом же раунде.

Эспиндола провел до этого десять профессиональных боев, которые проходили только в Аргентине. В них он одержал семь побед, в том числе две нокаутом. В апреле этого года аргентинец выиграл у своего соотечественника Науэля Паласиоса.

На прошедшей накануне боя обязательной процедуре взвешивании вес Дычко составил 108,4 кг, а Эспиндола оказался тяжелее - 115,7 кг.

Поединок Дычко - Эспиндола был рассчитан на десять раундов и впервые для боксера из Рудного продлился всю отведенную дистанцию. Единогласным решением судей Иван Дычко одержал победу, ставшую для него 12-й в его профессиональной карьере, а Кевин Эспиндола потерпел четвертое поражение.

Этот десятираундовый поединок в супертяжелом весе авторитетный сайт статистики BoxRec в шкале рейтинга боксерского события, где во внимание берется частота выходов боксеров в ринг, их нынешняя форма, уровень оппозиции и общая значимость поединка, никак не был оценен, не получив ни одной звезды из пяти максимальных. В карьере Дычко такое произошло в пятый раз, как и в четырех стартовых боях на профессиональном ринге.