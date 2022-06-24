Мажилисмен Аманжан Жамалов предложил разделить 100 млрд тенге, выделенные на сдерживание роста цен на продукты, между малоимущими казахстанцами, которых в стране около миллиона. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Эти деньги отдают торговым сетям и стабфонду, но цены все равно растут.

Да. Каждый бедный житель страны получит 100 000 тенге, это хоть немного им поможет.

Нет. Малоимущие потратят эти деньги очень быстро. И что дальше делать будем?

Нет. Нужно повышать уровень жизни всего населения, и не разовыми акциями.

