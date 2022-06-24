Участок пр. Кобланды батыра частично перекроют на две недели в Костанае
24 июня 2022, 11:54 | ЖКХ
Об этом сегодня, 24 июня, сообщила пресс-служба акима областного центра.
"В связи проведением среднего ремонта пр. Кобыланды батыра участок автодороги в границах улиц Киевская - Орджоникидзе будет частично перекрыт с 26 июня на 2 недели (работы будут производится поэтапно по полосам). Просим автолюбителей заранее планировать свои маршруты", - говорится в сообщении.
Отдел ЖКХ акимата Костаная приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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