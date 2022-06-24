В АО "Самрук-Қазына" разъяснили информацию о высоких зарплатах спортсменов столичного хоккейного клуба "Барыс". Об этом передаёт Ulysmedia.kz.

Фото: championat.com

СМИ сообщили, что годовая зарплата хоккеистов "Барыса" достигает 470 миллионов тенге, что вызывало большой резонанс в социальных сетях. Прямым спонсором хоккейного клуба является фонд "Самрук-Казына", полностью принадлежащий правительству.

В "Самрук-Казына" заявили, что фонду было поручено финансировать развития спорта в стране. В текущем году на эти цели выделят 24 млрд тенге. При этом, отмечается, что средства "Самрук-Қазына" не расходует самостоятельно. Распределением бюджета занимается госоператор при министерстве культуры.

"Эти средства "Самрук-Қазына" не расходует сам, а направляет единому государственному оператору - “Фонду поддержки индустрии туризма и спорта” при Министерстве культуры и спорта РК. Он распределяет поступившие средства самостоятельно, без участия представителей "Самрук-Қазына", - прокомментировали в пресс-службе.

В "Самрук-Қазына" выразили готовность предоставлять всю необходимую информацию для разъяснения ситуации.

"Фонд гордится успехами профессионального спорта в Казахстане и хочет, чтобы он был конкурентоспособен на международной арене. Для этого труд и талант спортсменов должны соответствующе оплачиваться. При этом важно, чтобы траты на спорт не замалчивались", - резюмировали в сообщении.

Ранее журналист Максат Толыкбай написал в Facebook, что государство стоит прекратить финансировать профессиональные клубы. Такие деньги, по его словам, нужно направить на развитие массового спорта в стране.

"В то время, когда растёт инфляция , а экономика страны стагнирует, хоккейный клуб "Барыс" подписывает со своими игроками "специальные" контракты.Мы должны прекратить финансирование профессиональных клубов! Деньги должны быть направлены на развитие массового спорта" - прокомментировал он.

Его коллега Аслан Каженов возмутился тем, что государство оплачивает многомиллионные зарплаты хоккеистам, в том числе иностранным, в то время, как в регионах по несколько элементарно лет не ремонтирует дороги. Журналист считает, что зарплаты спортсменов слишком накладны для казахстанских налогоплательщиков.

"Годовая зарплата одного хоккеиста составляет около 470 миллионов тенге. Я хотел бы повторить, что это будет бременем для карманов людей. Клуб финансирует "Самрук-Казына", откуда у нацхолдинга такие деньги?!" - заявил Каженов.