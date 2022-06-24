Казахстану передали останки погибших во время ВОВ солдат
Ulysmedia.kz
В Посольстве Казахстана в России состоялась церемония передачи останков погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанских солдат. Об этом передаёт Ulysmedia.kz.
Фото: Посольство РК в РФ
В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства РК, Минобороны РК, представители общественного объединения “Atamnyn Amanaty”, организации “Поисковое движение России”, поискового отряда “Патриот”, а также казахской диаспоры.
В России идентифицировали останки уроженца Костанайской области Фоменко Петра Абрамовича, уроженца Алматинской области Уркербаева Торегелди и уроженца Алматинской области Гурова Николая Матвеевича.
Сообщается, что совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков будет продолжена.
"В скором времени представители Министерства обороны Республики Казахстан передадут останки красноармейцев родственникам погибших для захоронения с заслуженными почестями на родине" — добавили в Посольстве РК.
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