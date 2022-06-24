За три дня до своей смерти солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал в интервью НТВ о судебной тяжбе с продюсером Андреем Разиным и о больших творческих планах, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов

На прошлой неделе Юрий Шатунов выиграл суд у продюсера Сергея Разина, который пытался доказать, что имеет все права на песни «Ласкового мая».

«Я исполнял, исполняю и буду исполнять эти песни до конца своих дней, это факт. Все, что он пытается сделать, — если жестко сказать, я называю это «судороги предсмертные»», — эмоционально поделился певец.

В адрес самого продюсера музыкант высказался очень резко.

«Разин — это скользкий, мерзкий, душный персонаж. Для меня он в этом мире больше не существует, он пустое место, дно… Кто он такой, чтобы мне что-то запрещать, какие у него права? Он пустое место», — отметил Шатунов.

После победы в суде Шатунов собирался переиздать старые песни «Ласкового мая».

«Что касается этих песен, я имею полное право их переиздавать, переаранжировывать, перевыпускать, снимать на них видео, где угодно размещать и так далее. В конечном итоге я их все восстановлю, переиздам», — рассказал певец.

Артист до последнего дня активно выступал с концертами, а осенью собирался отправиться в очередной тур.

«Надо закончить этот тур. Я в туре с января. Осталось еще два концерта. Потом - пауза, а по осени, наверное, опять, опять», — поделился он.

На вопрос «что для вас «Ласковый май»?» певец ответил коротко - «Жизнь».

48-летний Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня. Артист отдыхал на даче у друга в Домодедово. Во время ужина Шатунову стало плохо, он пожаловался на боли в сердце. В машине скорой помощи у него остановилось сердце, но его смогли реанимировать. Артиста успели довезти до больницы, где он и скончался.

Бригада скорой помощи не выехала на вызов к Юрию Шатунову, в результате чего было потеряно 40 минут. Об этом написала газета "Известия" со ссылкой на собственный источник, передает Tengrinews.kz.

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Как стало известно источнику, друзья Шатунова позвонили диспетчеру 22 июня в 23:27 и сказали, что "у человека плохо с сердцем". Им ответили, что машин нет, и фактически отказали в выезде скорой.

Звонок друзей Шатунова приняла женщина. Из этических соображений источник не стал называть ее имя. При этом оказалось, что "подобное отношение" к вызовам на данной подстанции было замечено и раньше.

Отмечается, что диспетчер не задала уточняющие вопросы, по которым она должна была определить серьезность ситуации и в случае необходимости направить ближайшую бригаду (в случае их отсутствия). Однако диспетчер этого не сделала, и в результате директору Шатунова и его друзьям пришлось везти его в больницу самим.

По мнению собеседника издания, если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с вероятностью в 60 процентов можно было бы спасти.

Между тем главный врач Домодедовской центральной районной больницы Андрей Осипов рассказал телеканалу "Звезда", как медики боролись за жизнь Юрия Шатунова.

"22 июня в 23:30 друзьями к нам был доставлен Юрий Шатунов в состоянии клинической смерти, в крайне тяжелом состоянии. В течение полутора часов врачи оказывали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности", - заявил Осипов.