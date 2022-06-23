Экс-премьера и министров вызовут в суд по делу Биртанова
Tengrinews.kz
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова о вызове в качестве свидетелей защиты экс-премьер-министра Аскара Мамина, заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова и двух министров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Иван Сухоруков
С ходатайством в рамках главного судебного разбирательства по обвинению в злоупотреблении полномочиями к судье обратился Биртанов.
"Ходатайствую о вызове в качестве свидетеля заседания следующих лиц:
- Бактыбек Жумадил - старший специалист по проектам Международного банка реконструкции и развития, по вопросам проведения конкурсных процедур, выбора поставщика, подписания контрактов, соглашений, продления срока реализации контракта и завершения контрактов;
- Марсело Бортман - ведущий специалист по проектам в сфере здравоохранения Международного банка реконструкции и развития, по тем же вопросам;
- Багдат Мусин - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, по обстоятельствам подписания и реализации совместного приказа с Минздравом об утверждении дорожной карты по внедрению платформы на 2020-2022 годы, а также по реализации других проектов цифровизации здравоохранения, имеющих отношение к делу;
- Тамара Дуйсенова - бывший министр здравоохранения и социального развития (ныне министр труда и социальной защиты населения. - Прим.), по обстоятельствам проведения конкурса на разработку платформы интероперабельности в 2015 году, подписание контракта с компанией Erikson Nikola Tesla, внесение в него изменений и реализации контракта до января 2017 года;
- Ералы Тугжанов - заместитель премьер-министра, по обстоятельствам переговоров с представителями посольства Хорватии, компании Erikson Nikola Tesla, представителями МЦРИАП и МЗ в октябре 2021 года, он вызывается для прояснения обстоятельства переговоров и принятых там решений;
- Аскар Мамин - бывший премьер-министр, по обстоятельствам моей служебной командировки 12 и 13 июня 2020 года в Жамбылскую область, в том числе направление и возвращение в Нур-Султан бортом санавиации", - заявил в ходатайстве Биртанов.
Судья Сарыаркинского районного суда № 2 Ибрагим Алькенов удовлетворил ходатайство.
Напомним, главное судебное разбирательство по делу Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева началось 26 мая.
Отметим, что расследование по делу Биртанова было завершено еще 7 июля 2021 года. Тогда же стало известно, что правоохранительные органы переквалифицировали статью по делу Елжана Биртанова - подозрение было заменено с "Хищения" на "Злоупотребление полномочиями".
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