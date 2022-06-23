В суде № 2 Костаная закончили рассмотрение уголовного дела в отношении Кристины КОРОБКИ, которая обвинялась в сдаче несуществующих квартир. 22 июня прошел допрос подсудимой и прения. Сегодня, 23 июня, вынесли приговор.

До начала допроса обвиняемой дала показания еще одна потерпевшая - Ирина ИВАННИКОВА. Она сообщила, что парень ее дочери, проживающий в Шымкенте, хотел арендовать квартиру в Костанае.

- Дочь помогла ему найти объявление, у нее попросили предоплату, она перечислила 12 000 тенге, - рассказал Иванникова. - Через день арендодатель перестала выходить на связь. Иск мы подали, просим взыскать с подсудимой. Считаю, что выплата денег - разумное наказание для нее, наказывать ее лишением свободы не нужно.

Кристина Коробка в своих показаниях сообщила суду, что выросла в детском доме Рудного, после 9-го класса ее направили учиться в костанайский колледж с проживанием в общежитии по ул. Баймагамбетова. Когда закончила колледж, испытывала финансовые трудности.

- Я занималась рукоделием, делала венки и другие изделия, но доход был небольшим, - рассказала Коробка. - Жила с парнем, денег нам не хватало, тогда я начала мошенничать. Парню говорила, что деньги зарабатываю рукоделием. Со сдачей несуществующих квартир обманывала людей на небольшие суммы, максимум на 40 000 тенге. Делала это, что заработать деньги на продукты и жилье. Позже устроилась в отдел ЦУМа, из которого украла серебряные цепочки и браслеты, потому что думала: мне за это ничего не будет. Все я это дела одна, парень ничего не знал...

- Практически все подсудимые заявили, что общались с мужчиной. Чей это был мужской голос? - поинтересовалась государственный обвинитель Алма НУРСЕИТОВА.

- Сейчас 21-й век, я использовала звуковую программу, чтоб подделать мужской голос, - ответила подсудимая. - Думала, так меня никто не найдет. Когда украла вещи из ЦУМа, сразу уехала в Боровской район. Хозяйка отдела сразу позвонила моей родной матери, с которой я давно не общаюсь и не поддерживаю никаких контактов. Но мать позвонила мне и сказала, что меня разыскивают. Я сразу приехала в Костанай. Все предъявленные иски признаю.

В прения прокурор попросила суд критически отнестись к утверждению подсудимой о подделке мужского голоса с помощью звуковой программы.

- В деле имеются доказательства, что потерпевшие созванивались с мужчиной, - отметила Алма Нурсеитова. - Согласно материалам дела, из 25 эпизодов 16 Коробка совершила по предварительному сговору. По этому эпизоду дело выделено в отдельное производство. Вина подсудимой полностью доказана. В связи с признанием вины и чистосердечным раскаянием прошу приговорить ее к 3,5 годам условно, признать все гражданские иски потерпевших на сумму свыше 200 000 тенге.

Адвокат подсудимой Игорь ВЕРЕЩАГА попросил не лишать ее свободы, так как она уже частично выплатила нанесенный подсудимым ущерб.

- Считаю, что она уже встала на путь исправления, - сказал адвокат. - Прошу назначить срок в минимальных пределах.

- Я обещаю, что такого больше никогда не повторится, - сказала в прениях Кристина Коробка. - Я обязательно устроюсь на работу, выплачу долги всем потерпевшим. Я не знала, что так получится. Теперь я понимаю, насколько все это серьезно...

Судья Айнара ШАЙМУРУНОВА сообщила, что при вынесении приговора она учла смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния и признания вины подсудимой.

- Суд посчитал, что для вашего исправления будет целесообразно назначить вам 3,5 года ограничения свободы с назначением пробационного контроля, - разъяснила суть приговора судья. - Вы не можете посещать увеселительные заведения, кроме того, ежегодно вам назначаются 100 часов общественных работ. Вы сможете заработать деньги и рассчитаться с потерпевшими. В случае нарушения пробационного контроля ограничение свободы вам заменят на реальный срок. Вы должны это понимать, потому что 3,5 года - существенный срок.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.