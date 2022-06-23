Наиболее востребованными кадрами по итогам месяца стали водители и охранники, передает Informburo.kz.

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Спрос и предложение на рынке труда в мае показали высокую востребованность специалистов средней квалификации и увеличившуюся разницу между потребностями рынка труда и наличием кадров, обладающий недостаточной квалификацией, сообщает Министерство труда и соцзащиты, анализируя данные на Электронной биржи труда.

Дисбаланс между потребностями рынка труда и наличием низкоквалифицированных кадров, наблюдавшийся с начала текущего года, усилился – соискателей на низкоквалифицированный труд почти в 1,5 раза больше, чем размещённых вакансий.

"В мае наиболее востребованными кадрами стали водители и охранники. Наряду с этим стоит отметить относительно большую потребность в медицинских работниках, а именно врачах, средних медицинских работниках и санитарах", – сообщила заместитель директора Департамента стратегии АО "Центр развития трудовых ресурсов" Улпан Шегенова.

В мае на самые высокие зарплаты в размере около 5 млн тенге претендовали звукорежиссёры, профессоры вузов – 2 млн тенге, дирижёры – 1 млн тенге, инженеры-конструкторы и технические директора – 840 тысяч тенге.

В ведомстве пояснили, что к высокооплачиваемым профессиям на рынке труда относятся мастера участков ремонта, начальники строительных участков, агенты по недвижимости, менеджеры по закупкам и продажам, главные строители, административные и некоторые другие категории госслужащих, экономисты.

"На электронной бирже труда самые высокие зарплаты сейчас в Нур-Султане, в среднем – 900 тысяч тенге, столько же в Западно-Казахстанской области, 800 тысяч тенге платят в Мангистауской области", – говорится в пресс-релизе министерства.