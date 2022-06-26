Страсти вокруг дачных обществ «Юбилейное» и «Мичуринец» не утихают. Принятый в 2020 году новый генплан развития Костаная предусматривает на месте одного общества застройку жилых кварталов, на месте другого - рекреационную зону, это парк, спортивно-оздоровительные площадки, аттракционы, торговые точки. В целом довольно привлекательный список, кто спорит. Но вопрос в том, что в названных обществах постоянно проживает немалое число граждан, причем легально, с пропиской. Им-то чего ждать в ближайшем или слегка отдаленном будущем? Причем знающие люди утверждают, что построены там не только времянки, но и солидные коттеджи, стоимость которых вместе с землей составляет от 20 млн до 60 млн тенге (!). А с ними что делать?

Но в подавляющем большинстве случаев проживание на даче - это вынужденное решение, на покупку мало-мальской квартиры в городе нет средств, а существующие варианты ипотеки загоняют людей в долговую кабалу на долгие годы.

Какова здесь позиция властей? Да, в общем-то, хладнокровная. Перед разработчиками генплана такая проблема, видимо, не стояла, а заказчики о ней просто забыли. Вот потому народ и не успокаивается. Не получив каких-то гарантий от местного филиала партии «Аманат», мичуринцы обратились в областной филиал НПК. И это обращение не случайно. «Народники» регулярно ставят проблемные вопросы граждан на круглых столах и совещаниях открытого формата, с последующей передачей принятых решений своим представителям в мажилисе. Последняя инициатива - о снижении пенсионного возраста - уже вовсю обсуждается законодателями.

В субботу, 18 июня, местное руководство НПК провело встречу с дачниками прямо на территории общества, под палящими лучами солнца. Приглашались аким города, архитектура, органы правопорядка, СМИ. Прибыли: руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара Касыбаева, редактор «НК» Александра Сергазинова, двое полицейских чинов и рядом с ними - люди в штатском, но с заметной военной выправкой. По окончании собрания партийцы сообщили, что присутствовал и сотрудник отдела внутренней политики, но он уютно устроился в прилегающих зарослях и остался незамеченным. На все вопросы пришлось отвечать архитектору. Суть ответов сводилась к тому, что план разработан и утвержден, он рассчитан на 20-30 лет, и заказчик, а это акимат, может вносить в него поправки, а разработчик их выполнять. На это требуются воля и желание. Присутствующих такие ответы не устроили, поскольку судьбу их дач они не решали и все оставалось в подвешенном состоянии. Собрание приняло решение собрать подписи под петицией, требующей оставить их дачи в покое, и направить ее президенту страны, в мажилис, прокуратуру, областной и городской акиматы. Руководство филиала НПК пообещало не оставаться в стороне и содействовать в продвижении петиции к адресатам.

Р. S. Наверное, не только мне некоторые решения властей отдают роботизацией. Чиновники видят проблему, но в глубину ее не стремятся проникнуть. В нашем случае на первый план вышло художественное оформление окраины города, но из внимания выпали только в одном «Мичуринце» более 800 дачников, 300 из которых постоянно проживают на дачах. Создавая рекреационную зону, власти запускают куда большую и болезненную проблему - лишение крыши над головой у сотен горожан и возможность своими руками решать продовольственные вопросы. Ну и какой аргумент важнее?



