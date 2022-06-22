По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 июня, на востоке, западе и севере области ожидаются дождь, гроза, шквал, град. В пятницу, 24 июня, кратковременные дожди с грозами пройдут на юге и западе. В субботу, 25 июня, на большей части территории области будут дожди, причем на севере, западе и юге они будут сопровождаться грозами, шквалом и градом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня при переменной облачности будут идти дожди с грозами.

- В четверг ночью по области будет от 13-18 градусов, на юге 21 градус тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День ожидается жаркий на всей территории - 26-31 градус, а на юге 34-39 градусов. В пятницу и субботу по ночам показания термометров будут одинаковыми: 15-20°С на юге 23°С. Днём в пятницу столбики термометров поднимутся до отметок 32-37°С, на юге до 40°С. В субботу день будет не настолько жарким, прогнозируем 27-32°С, на юге 35°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 14-16°С, днём 29-31°С. В пятницу: ночью 16-18°С, днём 32-34°С. В субботу: ночью 16-18°С, днём 27-29°С.

В четверг прогнозируется юго-западный ветер, в пятницу - юго-восточный, а в субботу северо-западный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с. На севере, юге и западе области при грозе ожидаются усиления ветра до 15-20 м/с.