Депутаты партии Amanat направили запрос в Минпросвещения Казахстана по поводу систематической задержки выплат школьным учителям, передает Informburo.kz.

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На заседании мажилиса депутат Юлия Кучинская сообщила, что в парламент поступает множество обращений от учителей с просьбами помочь в выплате долгов по зарплате, отпускных и оздоровительных пособий.

"Завершив сложный постпандемийный учебный год, с 1 июня в отпуск вышли почти 300 тысяч учителей. Часть учителей так и не смогли провести отпуск достойно и вынуждены отложить свои планы на неопределённый срок. Причиной стало халатное отношение вашего ведомства к вопросам планирования бюджета", – заявила Юлия Кучинская, обращаясь к министру просвещения Асхату Аймагамбетову.

По закону о статусе педагога нагрузку для школьных учителей сократили с 18 до 16 часов в неделю с 1 сентября 2021 года. Стоимость часа педагогической нагрузки повысилась. Однако при обсуждении законопроекта Минпросвещения заверяло, что никаких дополнительных средств из республиканского бюджета выделять не нужно. Компенсировать расходы министерство планировало, пропорционально сократив нагрузку на учителей.

Фактически часы так и не сократили. Это привело к увеличению расходов, которые при планировании бюджета на 2022 год в Минпросвещения не учли. Забыли в правительстве и об индексации фонда оплаты труда учителей в связи с ежегодным увеличением количества школьников. В результате, по словам Юлии Кучинской, ошибки Минпросвещения вызвали хронический дефицит бюджетных средств. Ликвидировать его, по мере возможностей, пришлось регионам.

Полностью решить проблему не удалось – в мае многие педагоги не получили зарплату в полном объёме. Долги по отпускным и выплатам на оздоровление составили около 30 млрд тенге.

"На фоне шквала справедливых обращений педагогов во все возможные инстанции Министерство просвещения хранит молчание, которое в данном случае нельзя назвать золотом. В сложившейся ситуации это не просто позор. Это дискредитация поручений главы государства, работы правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией", – отметила Юлия Кучинская.

Депутаты партии Аманат потребовали, чтобы Минпросвещения до конца июня решило проблему, проследило за выплатой всех долгов учителям и доложило о принятых мерах. Министерство также должно будет позаботиться о предотвращении таких ситуаций в будущем.