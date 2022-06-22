Депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев предупредил, что сахар с начала года подорожал на 61 процент и дальнейший рост цен может спровоцировать большой всплеск недовольства среди населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На 7 июня социально значимые продукты питания в Казахстане подорожали на 19,9 процента. В частности, с начала года цены на сахар выросли на 61 процент. Сегодня среднегодовая потребность в сахаре в стране составляет 550-600 тысяч тонн, среднемесячная - 45 тысяч тонн. Сегодня у нас производится только 10 процентов сахара, остальное зависит от импорта", - сообщил депутат в запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.

По его словам, сахарный кризис, начавшийся четыре месяца назад, до сих пор вызывает ажиотаж.

"Цена на сахар настолько высока, что его продают по 600-900 тенге за килограмм, и есть дефицит сахара, когда его не найти ни в одном магазине. Продается только в определенных магазинах. В результате крупные предприниматели, не говоря уже о мелких кондитерах, сейчас закрываются. Такое дальнейшее повышение цены на социально значимый продукт питания может привести к большому всплеску недовольства среди населения. Поэтому проблема требует неотложного решения", - заявил депутат.

Он пояснил, что в связи с различными экономическими санкциями в мире логистические порты работают не на полную мощность, а финансовые операции с иностранными банками затягиваются.

"Считаем целесообразным для предпринимателей рассмотреть возможности продления сроков перевозки до 5-6 месяцев и увеличения тарифной льготы для приведения в соответствие с годовой потребностью поставки сахара до 550-600 тысяч тонн", - предложил депутат.