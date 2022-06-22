Нарушитель был задержан 21 июня в Рудном. Сумма штрафов за нарушения составила более 2 млн тенге. Об этом сообщил начальник отдела административной практики ДП Костанайской области Серик АБДИКАЛИКОВ.

- В ходе рейдовых мероприятий был задержан водитель автомашины «ВАЗ» с российским учетом, который на территории области в течение месяца 85 раз грубо нарушил ПДД. При этом водитель не имел права управления транспортным средством, за что его автомобиль был водворен на специализированную стоянку, - рассказал Абдикаликов.

В этот же день в Костанае был задержан водитель автомашины «Мазда». За ним числилось 47 нарушений ПДД на сумму более 1 млн тенге. В обоих случаях у водителей отсутствовали страховые полисы.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции региона, сейчас проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление должников по административным штрафам, зафиксированными автоматическими средствами фиксации. С начала года было наложено более 42 тысяч административных штрафов на сумму более 265 млн тенге. Нарушители Правил дорожного движения заплатили в доход государства более 220 млн тенге.

- Всего за 21 июня на специализированную стоянку водворены 5 автомобилей. Работа по выявлению нарушителей продолжается, - отметили в ДП. - Практически 100% нарушений ПДД в области фиксируются автоматическими средствами фиксации: «Автоураганом» и передвижными автоматическими комплексами «Екин патруль-2».

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО