Субсидия будет составлять 3 тенге за яйцо, передает Informburo.kz.

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Минсельхоз в два раза увеличил субсидии на производство яиц. В правила субсидирования уже внесли изменения, они вступят в силу 30 июня 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отечественные птицефабрики яичного направления с 1 июля могут подавать заявки на получение субсидий в размере 3 тенге за одно яйцо", – говорится в сообщении МСХ.

На субсидирование пищевого яйца в этом году из республиканского бюджета выделили 6,5 млрд тенге.

В РК работают 63 птицефабрики, из них 34 – яичные. Обеспеченность внутреннего рынка пищевым яйцом составляет 100%, заявили в Минсельхозе.