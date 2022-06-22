Двукратное увеличение субсидий на производство яиц: заявки можно подавать с 1 июля
22 июня 2022, 09:31 | Государство
Субсидия будет составлять 3 тенге за яйцо, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Минсельхоз в два раза увеличил субсидии на производство яиц. В правила субсидирования уже внесли изменения, они вступят в силу 30 июня 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Отечественные птицефабрики яичного направления с 1 июля могут подавать заявки на получение субсидий в размере 3 тенге за одно яйцо", – говорится в сообщении МСХ.
На субсидирование пищевого яйца в этом году из республиканского бюджета выделили 6,5 млрд тенге.
В РК работают 63 птицефабрики, из них 34 – яичные. Обеспеченность внутреннего рынка пищевым яйцом составляет 100%, заявили в Минсельхозе.
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