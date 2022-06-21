Концерт в честь 100-летнего юбилея русского драматического театра состоялся сегодня, 21 июня. Мероприятие длилось почти три часа, большую часть времени потратили на награждение персонала и сотрудников театра. Как и положено на юбилей, гости дарили подарки коллективу театра.

- Костанайцы гордятся достижениями русского театра, мы уверены, что славная история продолжится яркими премьерами, - сказал заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМАГАМБЕТОВ. - В честь юбилея акимом области было принято решение о покупке в качестве подарка легкового автомобиля. Вопрос с финансированием решён и после завершения процедуры госзакупок автомобиль будет вручен театру. Кроме того, подписано постановление акимата области о передаче на баланс театра ведомственной квартиры, которая поможет решить вопрос с привлечением новых специалистов, в том числе пригласить нового режиссёра.

Гауез Нурмагамбетов наградил артистов нагрудными знаками «Мәдениет саласының үздігі» и благодарственными письмами от министерства культуры. А заслуженную артистку Казахстана Антонину Тимофееву и мастеров сцены Раису Куликову и Любовь Ромадину наградил медалью «Еңбек ардагері».

В целом на юбилее отметили всех работников театра: от сторожей до бухгалтеров, от актеров до декораторов. Им вручали цветы и грамоты от управления культуры, союза театральных деятелей Казахстана, облмаслихата, акимата области и русского драматического театра.

Гости тоже поздравляли коллектив театра. Секретарь Костанайской и Рудненской епархии иеромонах Геннадий подарил театру образ спасителя. Областной маслихат на юбилей подарил коллективу 4 путёвки в Сосновый бор. Художник Николай Торшин написал портрет артиста Вячеслава Колпакова, а Георгий Соков обещал передать эскизы и театральные программы, которые были сделаны для театра 40 лет назад. Подарки художников обещали вскоре выставить в музее театра.

Руководитель российского центра науки и культуры в Нур-Султане Алексей Коропченко наградил сотрудников театра благодарственными письмами от Россотрудничества, а также зачитал письмо директора ГИТИСа Григория Заславского. В нем сообщается, что в этом году благодаря президентскому гранту театральная школа направит в Костанай команду своих выпускников, взяв на себя часть расходов на выпуск премьерного спектакля.

Представитель армянской диаспоры Костанайской области «Эребуни» Сергей Григорян пообещал поддержать финансово гастроли нашего театра на Кавказ. А руководитель костанайского биг-бэнда Александр ЕВСЮКОВ предложил поставить вместе с труппой русского театра мюзикл.

- 50 лет назад в силу своей молодости я тоже был на этой сцене, - сказал Евсюков. - Главным режиссером тогда был Яков Аронович Куклинский. Он готовил программу и одна из его частей предполагала постановку музыкального спектакля по мотивам народных сказок. Я писал музыку, играли спектакли, но в силу финансовых обстоятельств наше сотрудничество прекратилось. Но опыт такой был и я хочу предложить поставить мюзикл. Актерский состав есть, наш биг-бенд поможет!

- И яма оркестровая у нас есть, мы вас туда с удовольствием посадим, - подхватил инициативу директор театра Юрий ИВЛЕВ.

Между награждениями театр поздравляли творческие коллективы области. Танец подарил ансамбль «Костанайские зори», а песню - костанайские полицейские.

Уже под конец Юрий Ивлев отметил заслуги бывшего директора театра Николая Мацарина, подчеркнув, что его дело продолжает жить.

- Он много лет проработал в нашем театре, - сказал Ивлев. - Театр он такой, он развивается. Здесь и ремонтов много было. Но то, что было заложено этим человеком, оно живёт. Оно есть в настоящем и продолжает свое развитие. Огромное спасибо!

Фото Георгия ГОВОРОВА