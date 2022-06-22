Система сдерживания цен приводит к ухудшению качества товаров, отмечают в НПП, передает Informburo.kz.

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Национальная палата предпринимателей "Атамекен" считает государственное регулирование цен на социально значимые продукты неэффективным и предлагает найти другой подход к решению проблемы, сообщает пресс-служба палаты.

По закону "О регулировании торговой деятельности" цена продавца от цены производителя не должна отличаться более, чем на 15%. Однако Палата предпринимателей не поддерживает такой порядок регулирования цен на социально значимые продукты. "Атамекен" отмечает, что местные исполнительные органы цену поставщика не учитывают и устанавливают максимально допустимые розничные цены.

Например, акимат Костанайской области утвердил такие цены:

капуста белокочанная – 104 тенге за килограмм;

картофель – 140 тенге за килограмм;

морковь столовая – 148 тенге за килограмм;

лук репчатый – 86 тенге за килограмм;

сахар-песок белый – 289 тенге за килограмм;

литр подсолнечного масла – 767 тенге.

Регулирование цен приводит к росту низкокачественных товаров, а производство и реализация более дорогих и качественных продуктов становятся экономически нецелесообразными. В НПП "Атамекен" убеждены, что следует учитывать цены на горюче-смазочные материалы, воду, тепловую энергию, тарифы на транспортировку и другие.

"Если производители социально значимых продовольственных товаров используют на производстве инновационные подходы, а также для повышения качества производимого товара, развития собственного бизнеса привлекают дополнительные ресурсы, которые направлены на модернизацию производства, обучение персонала, то реализация товаров по ценам, утверждённым правительством, невозможна с учётом средств, которые потратили на модернизацию производства. Соответственно, тормозит развитие сферы консультирования", – отметили в палате.

Чтобы сохранить доступность социально значимых товаров и сдержать цены, палата предлагает:

Создать рабочую группу с участием отраслевых экспертов, производителей продуктов и представителей торговых сетей, чтобы выработать эффективную систему госрегулирования цен.

Рассмотреть возможность отмены регулирования цен, внедрить адресную поддержку социально уязвимых слоёв населения.

Снизить ставки НДС по социально значимым товарам до 8%.

Увеличить объёмы предоставления займов субъектам предпринимательства под 0,01% (до 100 млрд тенге).

Увеличить объёмы господдержки для сельхозпроизводителей: субсидирование, льготное кредитование, удешевление ресурсов.

В перечень социально значимых товаров входит 19 видов продукции: мука, хлеб, макороны, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, мясо (говядина, курица), молочные продукты (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.