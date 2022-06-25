Известно, что Нурсултан Назарбаев за все время правления никогда не брал на себя обязательств в краткосрочном, «управленческом» плане, а лишь декларировал принципы и цели на далёкое будущее. Нам предлагалось ждать светлого будущего сначала к 2030 году, затем сроки отодвинули до 2050 года. «Нурлыкуны» все это встречали овациями, не вникая в смысл сказанного, но выражая восхищение перед «живой легендой».

Нурсултан Абишиевич, покинув пост президента страны, не моргнув глазом, заявил, что он построил процветающее государство. На этот раз оваций не последовало, но и возразить «нурлыкуны» не посмели.

Президент Токаев пытается идти другим путем. В начале июня 2022 года он потребовал навести порядок в экономике, где накопилось много проблем и перекосов, в частности, в незаконной концентрации экономических ресурсов. Говоря проще, предлагается пересмотреть результаты хваленой назарбаевской приватизации и вернуть незаконно приватизированые объекты в собственность государства. Ну а тут придется основательно потрудиться, так как у нас основная масса, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, приватизирована незаконно. Кстати, подобное уже было в мире. Майкл Хезелтайн, министр в правительстве Маргарет Тэтчер, не без основания считал, что раскрепощенный рынок сам по себе не может решить многих экономических и социальных проблем и потому нуждается в государственном вмешательстве. И тогда в Великобритании многие предприятия, включая всемирно известную компанию «Роллс-Ройс», были фактически национализированы и взяты таким образом на государственное содержание. Естественно и вся прибыль пошла в бюджет, а не в карманы частников. (С. Перегудов, А. Терентьев «Великая Тэтчер». 2021 г. стр. 31.) И как мы знаем, «Великая Британия» после этого не превратилась в «Маленькую Англию», а успешно продвигается вперед.

Заслуживает внимания инициатива Токаева по возврату капитала вывезенного за рубеж. В то, что их вернут, верится с трудом. Вот уже и председатель мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что это процесс трудный и длительный, парламентом еще не принят закон, регулирующий вопросы возврата средств, и не создан механизм. Правда, г-н Кошанов не отрицает возможность возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег семьей первого президента Нурсултана Назарбаева, если это будет доказано. Я уверен, что это доказывание и создание механизмов возврата затянется и в конце концов забудется. Свой своему глаз не выклюет. Опять будем напрасно ждать.

Видимо, прав экономист Петр Своик, который в интервью газете «Время» сказал: надо решать, что делать, чтобы такое не продолжалось впредь. А что ушло, то ушло.

По большому счету основная масса капитала вывозится столь любимыми у нас иностранными инвесторами. Причем совершенно легально. Такие условия были созданы во время правления Назарбаева. Вот тут бы и спросить его, за какие красивые глаза были заключены договоры, по которым до сих пор идет грабеж страны? Каким образом успешно действующие предприятия оказались в руках иностранцев? Например, металлургический комбинат в Темиртау. Ведь Назарбаев из окна комитета комсомола видел, что он функционирует нормально.

Кстати, все средства, вывезенные за рубеж, осели там в виде всяких активов, зарегистрированных на конкретных лиц. Немалая доля среди них - наши отечественные «инвесторы», в том числе и члены семьи Назарбаева. Вот у них-то и надо спросить: откуда миллионы «зелененьких»?

Но чтобы это сделать, Токаеву надо снять перчатки и бить кулаком. Иначе все его требования опять окажутся просто разговорами.