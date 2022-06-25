Пациенты с онкозаболеваниями уже несколько месяцев не могут пройти плановое обследование – позитронно-эмиссионную томографию. Её назначают больным для точного выявления рецидивов или же полной ремиссии. Дело в том, что специальные препараты, с помощью которых и проводят жизненно важную диагностику, закончились, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

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Всего четыре года назад в стране презентовали новый высокотехнологичный аппарат ПЭТ-КТ, который позволяет наиболее точно диагностировать раковые опухоли, чтобы затем назначить лечение либо отследить, как протекает болезнь.

За это время томографию прошли более ста тысяч пациентов. Но с недавних пор плановые обследования вдруг прекратили.

Такие аппараты имеются лишь в Алматы, Нур-Султане и Семее, куда и приезжали для обследования люди со всей страны. По словам представителя фонда помощи онкологическим больным "Вместе ради жизни" Кирилла Синякова, нередко, когда пациент уже выезжает, к примеру, в столицу, ему звонят и говорят, что его запись переносится на 30 дней. А ведь люди за несколько недель, а то и месяцев планировали поездку на обследование, приобретение билетов для них – немалые расходы.

Обследование на ПЭТ-томографе проводят с помощью радиофармпрепарата. Его вводят внутривенно в пораженный орган или сосуд, чтобы сократить время диагностики и тем самым снизить степень облучения. Производят его в единственном в Казахстане Институте ядерной физики. Оказалось, что оборудование, производящее этот препарат, сломалось. А починить его не так-то просто, говорят специалисты.

"Проблема заключается в том, что оборудование закупается из-за рубежа. Это европейские страны. В связи с геополитической ситуацией усложнилась логистика поставки оборудования из Европы", – сообщил заведующий отделением радиологии и ядерной медицины Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Жандос Аманкулов.

По словам специалистов, решить проблему удастся через полтора-два месяца.

Жандос Аманкулов пояснил, что ПЭТ-диагностика – далеко не единственный способ обследования онкобольных. Есть и другие аппараты.

А для того чтобы проблем с ПЭТ больше не было, эксперт считает необходимым наладить собственное производство фармпрепаратов, а также открыть ПЭТ-центры в каждом регионе. Комплекс мер уже разработан и одобрен Минздравом. Воплощать его в жизнь начнут в 2023 году.