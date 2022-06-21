Новые правила, которые Министерство труда РК ввело для защиты сотрудников, слишком сильно увеличили нагрузку на предпринимателей. В Национальной палате предпринимателей требуют приостановить их действие, сообщает Informburo.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".

Иллюстративное фото Pixabay.com

В марте 2022 года в силу вступили правила, которые перераспределили отрасли по классам профессионального риска. Теперь класс риска зависит от численности работников, а не от количества несчастных случаев, как раньше. Из-за этого страховые взносы увеличились в несколько раз.

Например, на рудненском предприятии ТОО "Лидер-2010" работают 250 человек. Компания производит молочные продукты. В 2021 году страховой тариф для предприятия составлял 0,5% от годового фонда оплаты труда, а после перераспределения – 2,5%. Компания перешла из 5-го класса в 21-й – один из самых рискованных.

"Мы выпускаем социально значимый продукт, стараемся удерживать цены. И, как любое предприятие, имеем производственные риски. За последние 10 лет никаких несчастных случаев у нас не было, мы страховали ответственность. Теперь по непонятным причинам нашу отрасль отнесли к классу с высоким профессиональным риском и подняли тариф", – рассказал начальник юридического отдела ТОО "Лидер-2010" Арман Молдагозин.

В сфере пассажирских перевозок тариф увеличился на 230-250%. Ассоциация автотранспортных предприятий Карагандинской области опросила предпринимателей и выяснила, что в автопарке со 198 сотрудниками сумма страхования выросла на 246% и составила 10 565 600 тенге. Ещё одна транспортная компания в 2021 году платила 5 501 249 тенге по 10-му классу, а в 2022 году обязана выплатить 18 504 171 тенге.

"Наша ассоциация провела правовую экспертизу, где указаны НПА, которые не были соблюдены. Кроме того, мы связались с департаментом статистики области и уточнили данные о несчастных случаях по отраслям экономики. Таких отчётов нет", – заявил директор Ассоциации автотранспортных предприятий Айнитдин Буралкин.

Предприниматели требуют детально изучить метод, который применялся для установления новых тарифов, и провести анализ несчастных случаев. Это позволит уточнить, действительно ли деятельность тех или иных предприятий относится к высокому риску.

"Мы как НПП направляли свои замечания и высказывали предложения, но наше мнение не учли. Предприятия, которые оплатили страховые взносы до марта, теперь должны сделать доплаты, что тоже не совсем понятно. Нацпалата вынесет этот вопрос на уровень правительства и будет требовать приостановить действие правил", – подчеркнул исполнительный секретарь НПП РК "Атамекен" Нурлан Сакуов.