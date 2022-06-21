21-летняя жительница Аманкарагая, проснувшись утром, не обнаружила в кроватке своего 3-летнего сына и обратилась в полицию. На поиски ребенка отправились местные полицейские - первый заместитель начальника отдела полиции Бахытжан МЫРЗАБУЛАТОВ и участковый инспектор Темирлан УАЙСОВ.

- Мы объехали все улицы села Аманкарагай, просмотрели все камеры видеонаблюдения. Нашлись свидетели, которые видели мальчика. В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение часа нашли пропавшего ребенка на улице Советская, в 5 километрах от места проживания, - рассказывает подполковник полиции Бахытжан Мырзабулатов.

Как выяснилось, мальчик встал с кровати, пошел играть и вышел за ворота.

- Как только я обратилась в полицию, сотрудники начали поиски незамедлительно. Благодаря слаженной работе моего сына нашли сразу. К счастью, он в порядке. Огромное вам материнское спасибо за такой труд, который невозможно оценить, - поблагодарила полицейских сельчанка.