С 23 по 25 июня пройдет парад пяти планет - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн протянутся по дуге с востока и северо-востока, и выстроятся в один ряд на ночном небосводе. Казахстанцы смогут стать очевидцами уникального астрономического явления, заявил астрофизик Виктор Тейфель, передает Tengrinews.kz.

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По словам ученого, поскольку парад планет приходится на утренние часы, казахстанцы смогут увидеть все эти планеты в ночь с 23 на 24 июня. Наиболее яркие - Юпитер и Сатурн - могут быть видны около полуночи. Венера может быть видна только в утренние часы. Меркурий может быть виден ранним утром или поздним вечером, после захода Солнца.

"Чаще всего мы видим две три планеты на небе, в одном приблизительном направлении. Но иногда бывает так, что направление на планету, находящуюся на своих орбитах, приблизительно оказывается внутри какого-то сравнительно небольшого угла, в порядке 60 или 90 градусов, и тогда мы можем видеть несколько планет на небе одновременно", - сказал астрофизик.

Парад начинается с Сатурна, который появится примерно в середине ночи, а затем продолжится в предрассветные часы с Юпитером. Венера появится на рассвете, за которой примерно за полчаса до восхода Солнца следует самая первая планета системы - Меркурий.

"Планеты появятся на небе в той же последовательности, в которой они находятся на своих соответствующих орбитах вокруг Солнца. В данном конкретном случае, можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер и Сатурн. Луна послужит обозначением положения Земли в этом ряду", - пояснил астрофизик.

По информации портала Space, дополнением к этому массиву планет является Луна, которая в ближайшие дни пройдет в непосредственной близости от всех пяти планет. Например, в субботу, 18 июня, убывающая Луна будет расположена в 6 градусах справа от Сатурна.

Также при помощи телескопа будут видны четыре спутника Юпитера, расположенные не по прямой линии, а в зигзагообразной конфигурации, все на одной стороне планеты. Двигаясь от Юпитера, вы увидите Ио, за которым следует Европа, затем Каллисто и, наконец, самый большой из четырех - Ганимед.

Отмечается, что в последний раз подобное явление происходило 5 марта 1864 года. Все пять планет и Луна достаточно заметны, чтобы просвечивать сквозь дымку и яркие огни, поэтому будут видны даже из городов и поселков, загрязненных светом.