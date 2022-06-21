Семья из четырех человек погибла в Костанайской области
21 июня 2022, 09:14 | Происшествия
В Костанайской области в результате пожара погибла семья из четырех человек, в том числе маленький ребенок, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на газету "Хризотил КМ".
© instagram/gazetakm
"Сегодня ночью в старой части Житикары произошла трагедия. В одном из домов по ул. Комсомольская случился пожар. В доме находилась семья из четырех человек, среди которых был и двухлетний ребенок.
К сожалению, все погибли, отравившись угарным газом. По словам соседей, семья была благополучной. Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким погибших", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте издания.
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