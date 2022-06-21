Ремонт учебных заведений должен проводиться за счёт средств местного бюджета, напомнили в Минпросвещения, передает Informburo.kz.

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Обязаны ли родители учеников сдавать средства на ремонт школьного здания, ответили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерстве просвещения РК.

Глава комитета Майра Мелдебекова напомнила, что законодательно школы находятся в ведении акиматов. Соответственно, работа по оснащению школ современными кабинетами, созданию специальных условий, а также ремонт учебных заведений должны проводиться за счёт средств местного бюджета.

"Это значит, что требования школ о сборе средств на ремонт зданий и кабинетов являются незаконными. Собирать средства с родителей, учителей, учащихся строго запрещается. Эта норма также прописана в законе "Об образовании", – сказала Майра Мелдебекова.

Она уточнила, что по закону "О статусе педагога" также был принят приказ министра, которым запрещается привлекать учителей к несвойственным функциям. Кроме того, учителя не должны приобретать за свой счёт, к примеру, офисную бумагу. Средства на все эти цели выделяют акиматы.

В Минпросвещения добавили, что если родители или педагоги сталкиваются с подобными ситуациями, то они могут обратиться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования или в правоохранительные органы.